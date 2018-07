Sofia Loren cittadina onoraria di Maratea | PZ

PANE AMORE E../ Su Rai 3 il film con Vittorio De Sica e Sofia Loren (oggi - 16 luglio 2018) : PANE AMORE e.., il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 16 luglio 2018. Nel cast: Vittorio De Sica , Sofia Loren , Lea Padovani e Antonio Cifariello, alla regia Dino Risi. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 05:26:00 GMT)

Carlo Ponti - marito di Sofia Loren / Chi è? Il ricordo dell'attrice ad Amici 17 : "L'ho amato tantissimo!" : Carlo Ponti è il marito di Sofia Loren , La nota attrice lo ricorda in diretta nella semifinale di Amici 17. Intervistata da Maria De Filippi ammette: "L'ho amato tantissimo!"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:45:00 GMT)

Amici 17 : Sofia Loren e Carla Fracci ospiti della semifinale : Sbadaboom: la semifinale di Amici andrà in onda domenica 27 maggio su Canale 5 con un parterre di ospiti da fare invidia al Festival di Sanremo. Colpisce, anzitutto, la presenza di Sofia Loren. L'83enne, vera grande diva del cinema italiano, è al debutto assoluto in un programma del genere ed è senz'altro un ottimo colpo messo a segno da Maria De Filippi e dalla sua squadra di lavoro. Le sue ultime ospitate televisive sono andate in scena nel ...