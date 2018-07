Snapchat | 20 trucchi per usarlo al meglio dopo l’aggiornamento

wired

(Di lunedì 30 luglio 2018) Da Pixabay Quali sono i migliorida imparare subito per poterlo utilizzare al? L’ultimo aggiornamento ha apportato diverse funzionalità in alcuni degli ambiti dell’applicazione sociale attualmente utilizzata da 191 milioni di utenti ogni giorno. Le novità più discusse dell’ultimo periodo sono state sicuramente quelle dell’interfaccia della homepage che ha visto un corposo aggiornamento lo scorso 29 novembre 2017 con conseguente petizione su change.org con 1.25 milioni di firme che hanno portato il Ceo Evan Spiegel a ritornare sui propri passi. Quali sono le novità e come usareal massimo delle potenzialità? Abbiamo selezionato 20pratici da imparare subito. 1) Accedi ai nuovi 100000 filtri Con l’introduzione della nuova funzionalità chiamata Lens Explorer è possibile accedere a una libreria di oltre 100.000 nuovi ...