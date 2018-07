Slitta l’uscita di Stranger Things 3 su Netflix nel 2019 | l’annuncio e le motivazioni

optimaitalia

(Di lunedì 30 luglio 2018) Ci sarà ancora da aspettare almeno un anno per l'uscita di3 su. La vicepresidente della sezione Contenuti Originali diCindy Holland ha confermato che la prossima stagione dell'ormai popolarissima serie fantascientifica in stile anni '80 dei fratelli Duffer e di Shawn Levy sarà disponibile in streaming sulla piattaforma solo l'estate prossima.Le riprese di3 sono iniziate la scorsa primavera, lasciando ipotizzare un rilascio nell'autunno del 2018, ovvero un anno dopo l'uscita della seconda stagione che ha debuttato nell'ottobre 2017. Ma l'attesa prolungata fino all'estatein realtà era già stata ipotizzata da diversi membri del cast, come David Harbour, che aveva anticipato le previsioni di rilascio per il prossimo anno vista la complessità della serie e la cura dei dettagli che gli showrunner applicano ad ogni scena.A ...