Sisma magnitudo 3 7 al largo Calabria

Indonesia - Sisma di magnitudo 6.4. Almeno 13 morti sull’isola di Lombok | : Tra le vittime anche un turista milanese. La scossa registrata alle 5.47 ora locale. La zona è una popolare destinazione turistica e si trova a circa 100 chilometri a est dell’isola di Bali

Terremoto in Indonesia - Sisma di magnitudo 6.4 in zona turistica : almeno dieci morti : Il sisma ha colpito l'isola di Lombok, una zona turista del Paese asiatico adiacente alla più famosa Bali. Segnalati decine di crolli e ferriti e almeno dieci vittime, ma fortunatamente non è stato emesso alcun allarme tsunami.Continua a leggere

Sisma : scossa di magnitudo 4.4 registrata in Calabria : Oggi, sabato 14 luglio alle ore 4:50 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in mare ha registrato una scossa di magnitudo 4.4 sulle coste di Tropea, in Calabria. La scossa, che si è verificata ad una profondità di 57 chilometri, è stata percepita chiaramente dagli abitanti. Secondo i primi controlli del Dipartimento della Protezione Civile non si sono verificati danni a persone o cose, anche se sono state molteplici le chiamate ai ...

Calabria - Sisma di magnitudo 4.4 al largo di Tropea. “Nessun danno a cose e persone” : Un sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato alle ore 4.50 di questa mattina in Calabria al largo della costa sud occidentale nei pressi di Tropea. Lo rende noto l’Ingv. La scossa si è verificata ad una profondita di 57 km. Gli altri comuni vicini all’epicentro sono quelli di Ricadi, Drapia e Parghelia tutti in provincia di Vibo Valentia. Non si registrano al momento danni a cose o persone. Le forze dell’ordine locali riferiscono di alcune ...

Giappone - Sisma magnitudo 6 - no allarme tsunami : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sisma di magnitudo 3.7 in Montenegro : ANSA, - ROMA, 5 LUG - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata nel Montenegro. L'epicentro è stato localizzato a 12 chilometri circa dalla capitale Podgorica, mentre l'ipocentro è a ...

Messico - Sisma magnitudo 6.1 costa Ovest : 7.06 Un terremoto di magnitudo pari a 6.1 ha scosso stamane la costa Ovest del Messico. Secondo l'Agenzia sismologica americana (Usgs), il forte sisma ha avuto epicentro nel Pacifico, a 88 chilometri da Cihuatlan, nello stato di Jalisco, e ipocentro a 10 chilometri di profondità. Non vi sono al momento segnalazioni di danni a persone o cose e non è stata emessa alcuna allerta tsunami.

Cosenza - Sisma magnitudo pari a 3.5 : 6.05 Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato stamane in provincia di Cosenza, nell'entroterra calabrese. Il sisma ha avuto epicentro a 4 chilometri da Bocchigliero e ipocentro a una profondità di 32 chilometri. Poco prima un'altra scossa sismica di magnitudo pari a 2.9 si era verificata a 7 chilometri da Savelli, in provincia di Crotone. Non vi sono segnalazioni di danni a persone o cose.

Sisma di magnitudo 2.9 a Norcia - non segnalati danni : Sisma di magnitudo 2.9 a Norcia, non segnalati danni Sisma di magnitudo 2.9 a Norcia, non segnalati danni Continua a leggere L'articolo Sisma di magnitudo 2.9 a Norcia, non segnalati danni proviene da NewsGo.

Grecia - Sisma magnitudo 5.5 nel Sud : 8.30 Un terremoto di magnitudo pari a 5.5 ha scosso stamane la Grecia meridionale. Secondo il servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), il sisma ha avuto epicentro a circa 70 chilometri a sudovest di Calamata, nel Peloponneso, e ipocentro a una profondità di 30 chilometri. Al momento non vi sono notizie di danni a persone o cose.