Siria | i primi certificati di decesso rinnovano il dolore delle famiglie degli attivisti

(Di lunedì 30 luglio 2018) Ieri sono trascorsi cinque anni dal rapimento di padre Paolo Dall’Oglio, che il 29 luglio 2013 era andato a Raqqa – allora capitale dello Stato islamico – per chiedere la liberazione di alcuni amici. Sulla sua sorte, in questi 1830 giorni, sono circolate le voci più contraddittorie. Ora, nella Raqqa strappata allo Stato islamico lo scorso ottobre (a un prezzo elevatissimo per i civili), sarebbe doveroso approfondire le ricerche. Intanto, 161ne stanno provando unnuovo: dopo quello dovuto all’incertezza sul destino dei loro cari scomparsi, quello causato dalla sopravvenuta certezza della loro morte. Il governono ha iniziato a distribuiredi. Ovviamente, non c’è scritto che i 161 ex scomparsi sono morti sotto tortura. Tutte queste persone erano state arrestate dai vari servizi di sicurezza già nelle ...