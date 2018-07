Si schianta contro un palo della luce | muore a 18 anni

Trofeo Lamborghini – Pazzesco incidente a Spa - una Huracan si schianta contro un muretto : 4 commissari rischiano la vita [VIDEO] : A otto minuti dal termine della seconda manche del Lamborghini Super Trofeo Europa sul tracciato di Spa, un terribile incidente avrebbe potuto avere conseguenze devastanti Un incidente terrificante, che avrebbe potuto causare anche la morte di alcuni commissari di pista. E’ accaduto tutto a Spa, durante la seconda manche del Lamborghini Super Trofeo Europa, quando a otto minuti dalla fine una Huracan si è schiantata contro il muretto ...

Si schianta contro auto e aggredisce carabinieri : arrestato - : E' accaduto alle prime ore del mattino, quando un giovane del posto, Nicola Enrico Maria Di Lernia, è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'incidente ...

Vicenza - perde il controllo dell’auto e si schianta : 46enne muore andando a lavoro : Il tragico incidente stradale a Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza. Monia Nalin, 46enne residente a Boschi Sant’Anna, nel Veronese, ha perso il controllo della sua Alfa Romeo 147 ed è uscita di strada schiantandosi contro un terrapieno. Nonostante gli interventi tempestivi di vigili del fuoco e Suem la donna è morta.Continua a leggere

Sbanda con l’auto in A10 e si schianta contro guardrail - 80enne muore sul colpo : La donna, all’uscita di una galleria, invece di affrontare la curva è andata a schiantarsi violentemente contro le barriere che dividevano la carreggiata da un’area di sosta. Per lei inutili i soccorsi medici.Continua a leggere

L'auto si schianta contro un albero - ventenne perde la vita tornando dal lavoro : Domenica tragica in Salento dove ha perso la vita Mattia Toscano, un giovanissimo di Melendugno che aveva compiuto vent'anni appena lo scorso 13 luglio. Mattia è morto a poche...

Si schianta con la moto contro un auto - 21enne grave : l'amico scappa : grave incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 21 luglio, lungo la tangenziale di Collecchio, vicino al distributore di benzina. Per cause in corso di accertamento una moto Kawasaki si è scontrata ...

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro - Silvia muore a 25 anni : La vettura della giovane ha sbandato finendo fuori strada e ha finito la sua corsa schiantandosi contro il muretto di un'abitazione. Un impatto violentissimo che non le ha lasciato scampo.Continua a leggere

Ponte Druso - si schiantano contro l'escavatore : tre i feriti : BOLZANO . Erano circa le 22, quando nei pressi di Ponte Druso, all'altezza dell'Eurac, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura al bordo della quale c'erano cinque giovani.

Giovane in scooter si schianta contro un muro : successo questa notte a Sanremo. Le condizioni del Giovane non sono preoccupanti. Giovane in scooter si schianta contro un muro Un Giovane a bordo di uno scooter si è schiantato questa notte contro un ...

Aida Nizar - figuraccia dell’ex Grande Fratello : gira un video in moto senza casco - ma alla fine perde il controllo e si schianta : L’ex concorrente del Grande Fratello, Aida Nizar, ha girato un video a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, per invitare i suoi fan a un evento. Nel filmato si vede la spagnola a bordo di una moto, senza casco, mentre si rivolge alla telecamera. alla fine, però, superata una curva, Nizar perde il controllo del mezzo e va a finire contro un parapetto. L’incidente, fortunatamente, non le ha provocato danni. L'articolo Aida Nizar, ...

Napoli - barca senza guida si schianta contro la banchina : rogo e panico VIDEO : Momenti di panico nel primo pomeriggio a Baia nel Napoletano, a causa di un incidente avvenuto nello specchio d'acqua antistante il cantiere Omlin. Verso le 15.10, un gommone con un conducente ...

Incidente a Montebelluna - Polo si schianta contro un muro : morto un 19enne : Montebelluna - Tragedia questa notte intorno alle 1.50 a Montebelluna , in via Castellana Sp19: una Polo si è schiantata contro un muro . Alla guida, tra le l amiere contorte dell'auto ristrutta , i ...

Si schiantano contro un platano - gravi due ragazzi : Due 21enni feriti in un furgone andato distrutto: l'incidente sulla provinciale a San Giovanni d'Ostellato. Entrambi ricoverati all'ospedale S.Anna