Sfruttamento migranti | 8 indagati

Varese - impiegare migranti ‘volontari’ per ritinteggiare le scuole è Sfruttamento : La realtà può essere violentata fino a un certo punto. Solo fino a un certo punto la si può distorcere e occultare con visioni ideologiche. Divenuto favola, il mondo reale si ribella. E si mostra senza infingimenti per quello che realmente è. Ciò vale a maggior ragione per la vexata quaestio dell’immigrazione di massa. Accoglienza, integrazione, solidarietà. Ecco la sacra triade con cui i padroni del discorso mondialista hanno usato ...

Migranti : Federconsumatori - da parole a fatti - basta Sfruttamento e caporalato : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo apprezzato le parole di cordoglio per il vile assassinio di Soumayla Sacko, lavoratore sindacalista, immigrato, reo di aver cercato qualche materiale per costruire baracche in un capannone abbandonato. Ma le parole non servono più, c’è bisogno di atti concreti. basta con ogni forma di caporalato. basta con la caccia all’immigrato che però è tanto utile nei lavori sui campi. basta con le ...