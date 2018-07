Sfida del lancio del frisbee Acrobazie con la disco dog

Zimbabwe - urne aperte per le prime elezioni del dopo Mugabe : Sfida tra Mnangawa e Chamisa : Decine di persone erano già in coda quando le operazione di voto sono cominciate: nello Zimbabwe urne aperte per le prime elezioni dopo la fine dell’era di Robert Mugabe, l’ex presidente costretto a dimettersi lo scorso novembre dopo 37 anni al potere. I quasi 5 milioni di elettori devono scegliere tra 23 candidati, ma sono in due ad avere i numeri per vincere al primo turno o accedere al ballottaggio. Da una parte ...

Vodafone Sfida TIM - Wind - Tre e Iliad : arrivano le nuove offerte 'Special Minuti' - Costi e dettagli delle promozioni : Vodafone sfida TIM, Wind, Tre e Iliad: arrivano le nuove offerte Special Minuti Vodafone sfida TIM, Wind, Tre e Iliad: arrivano le nuove offerte Special Minuti - Costi e dettagli delle promozioni Gli ...

Golf - PGA Tour 2018 : Sfida tra USA e Corea del Sud nell’RBC Canadian Open - Dustin Johnson nel gruppo di testa : Volano via in quattro nell’RBC Canadian Open, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Glenn Abbey Golf Course di Oakville, in Canada. Gli statunitensi Dustin Johnson e Kevin Tway e i sudCoreani Whee Kim e Byeong Hun An hanno fatto il vuoto rispetto al resto della comitiva e guidano la classifica con 17 colpi sotto il par. Johnson, numero 1 del ranking, ha realizzato un terzo giro da ...

Tour de France 2018 : le pagelle della ventesima tappa. Che Sfida tra Dumoulin e Froome - delusione Roglic. Thomas in trionfo : Va a concludersi il Tour de France 2018: si è disputata oggi la ventesima e penultima tappa, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette. A trionfare nella prova contro il tempo è stato il campione del mondo della disciplina: l’olandese del Team Sunweb Tom Dumoulin che ha battuto la coppia del Team Sky formata da Chris Froome e Geraint Thomas, con il gallese che è riuscito a chiudere la pratica in chiave maglia ...

Torna Star Quiz - l'entusiasmante Sfida tra leggende del Milan : ... e consiste in una serie di 'interviste doppie' alle stelle del Milan, che si sfidano in un Quiz sulla storia recente della squadra italiana più titolata al mondo. A condurre lo show, l'immancabile ...

LIVE F1 - GP Ungheria 2018 in DIRETTA : qualifiche. Ferrari a caccia della pole - Sfida con Red Bull e Mercedes : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Pomeriggio rovente all’Hungaroring, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegna l’ambitissima pole position. Scattare davanti a tutti è fondamentale su questo angusto tracciato dove è davvero difficile sorpassare, tutti vogliono la prima piazzola per avere un vantaggio importante durante la corsa e si ...

LE VERITÀ NASCOSTE / Anticipazioni del 27 luglio 2018 : nuova Sfida di ascolti con Velvet Collection : Le VERITÀ NASCOSTE, Anticipazioni del 27 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. Petrov sfrutta la sua pedina e sequestra Paula. Marcos riuscirà a salvarla?(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:50:00 GMT)

Vicenza - Renzo Rosso lancia la Sfida : “Società modello a livello nazionale” : Il Vicenza, una delle squadre che si era fatta maggiormente ammirare negli anni ’90 al punto tale da qualificarsi nelle competizioni europee, punta ora a tornare nel calcio che conta grazie al nuovo proprietario Renzo Rosso, patron della Diesel. L’imprenditore non nascondei suoi obiettivi: “Abbiamo progetti ambiziosi, vogliamo diventare una società calcistica che possa diventare […] L'articolo Vicenza, Renzo Rosso lancia ...

Starquiz - Serginho Sfida Dida : ecco chi ne sa di più sulla storia del Milan : quiz starcasino Milan Dida sergnho. Ormai da qualche tempo Starcasinò è uno dei partner del Milan e coinvolge spesso giocatori ed ex in iniziative davvero interessanti che appassionato anche i tifosi. Il brand ha così organizzato un nuovo appuntamento con Star Quiz, la sfida lanciata da StarCasinò a ex campioni e tifosi del Milan, per […] L'articolo Starquiz, Serginho sfida Dida: ecco chi ne sa di più sulla storia del Milan è stato ...

Il calendario della Roma 2018/2019 : si parte col Torino - a Natale la Sfida con la Juve : Da Olimpico a … Olimpico. La Roma, dopo il terzo posto centrato nella passata stagione, ripartirà dall'omonimo stadio di Torino. Il primo messaggio alla Juve quindi, la squadra di Di Francesco proverà ...

Moratti “Sfida” la Juventus : “fossi stato presidente dell’Inter ci avrei provato per Cristiano Ronaldo…” : Cristiano Ronaldo continua a far discutere, il suo arrivo alla Juventus è stato il vero crack del calciomercato estivo italiano Il colpo dell’anno (e non solo) è stato di certo quello della Juventus, capace di accaparrarsi Cristiano Ronaldo. Massimo Moratti intervistato da San Marino RTV, ha parlato dell’acquisto bianconero, ipotizzando anche un arrivo all’Inter qualora lui fosse stato ancora presidente. A precisa ...