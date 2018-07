Settimana rovente con picchi fino a 38-39°C | Ma attenzione a temporali di calore

abruzzo24ore.tv

: L'ondata di caldo che sta affrontando l'Italia è la più intensa di questa estate, con picchi di 36-38 gradi… - wwwmeteoit : L'ondata di caldo che sta affrontando l'Italia è la più intensa di questa estate, con picchi di 36-38 gradi… - 3BMeteo : Settimana rovente sull'Italia: - wwwmeteoit : Inizia la settimana più rovente dall'inizio dell'#estate: attese punte vicine ai 40 gradi -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Roma - Sarà con molta probabilità lapiù calda dell'Estate per gran parte del Paese, complice l'azione di una vasta area di alta pressione di matrice subtropicale, ben strutturata e con i suoi massimi sul Mediterraneo occidentale, che investirà l'Italia con masse d'aria davvero molto calde. Anche gli aggiornamenti odierni confermano valori massimi pomeridiani anche superiori ai 35°C su pianure e fondovalle delle regioni centro-settentrionali, ma con localidi 37-39°C sulle basse pianure lungo il Po tra Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e su zone interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Complice la scarsa ventilazione e i valori medio-alti di umidità relativa nei bassi strati dell'atmosfera, le temperature percepite supereranno ampiamente i 40°C in molte città del Centronord. Qualche grado in meno ...