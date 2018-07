Serie BKT | l’anticipo del venerdì sarà in chiaro sulla Rai

Serie BKT - rinviata la compilazione del calendario in attesa dei ripescaggi : Convocata per il 30 luglio l'assemblea della Lega Serie B. All'ordine del giorno i diritti tv in chiaro e il numero di sostituzioni per il campionato di Serie BKT. L'articolo Serie BKT, rinviata la compilazione del calendario in attesa dei ripescaggi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.