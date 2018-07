Serie B | l' anticipo del venerdì trasmesso dalla Rai

Serie B - anticipo venerdì anche su Rai : ANSA, - MILANO, 30 LUG - Oltre che in streaming su Dazn, l'anticipo del venerdì sera della Serie B andrà in onda in chiaro sulla Rai. Dopo le trattative private, l'assemblea di Lega B ha accettato l'...

Serie B 2018 - 21 non assegnati diritti anticipo in chiaro - continuano trattative private. : Assemblea di Lega B oggi in via Rosellini a Milano. Presenti 20 società. In apertura il presidente Mauro Balata ha condiviso la proposta della città di Cosenza e del club di ospitare la presentazione del calendario della Serie BKT 2018/19 il prossimo 31 luglio. Con lo stesso consenso ottenuto per individuare la location del calendario, l’unanimità, l’Assemblea ha poi deciso di non accettare l’offerta ...

Novità nella lunga querelle sui Diritti tv del Campionato di calcio 2018-21: le ultime anticipazioni arrivano da Digital-Sat che annuncia un accordo tra Lega B e DAZN, il nuovo operatore online che fa capo alla società Perform, già aggiudicataria di una fetta della Serie A.