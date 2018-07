huffingtonpost

: Sergio Cofferati: 'Sinistra distratta, serve un'alleanza tra sindacati e Ong' - HuffPostItalia : Sergio Cofferati: 'Sinistra distratta, serve un'alleanza tra sindacati e Ong' - Kasper_carlo : Servi di Soros: Barbara Spinelli, Brando M. Benifei, Sergio Cofferati, Cecile Kyenge, Alessia Mosca, Andrea Cozzoli… - JagerMichael_IT : Soros workers: Barbara Spinelli + 13 del PD Brando Maria Benifei, Sergio Cofferati, Cecile Kyenge, Alessia Mosca, A… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) "Oggiun un rapporto nuovo tra ie Ong. La Cgil ha la necessità di agire sul campo insieme a Libera, a Emergency, eccetera". Parola diintervistato dal Fatto Quotidiano.Solo così si può dare una risposta alla domanda che nasce dall'intreccio tra i diritti individuali, il lavoro e la cittadinanza, e quelli collettivi: non sono mai la stessa cosa ma sono sempre inevitabilmente collegati.Sul momento che sta vivendo il Pd, commenta:Purtroppo, a parte aver annunciato un Congresso, mi pare tendano a non esporsi. Tendono solo a indicare Macron come riferimento, ma mi pare che quella stella non brilli più nemmeno in Francia.E sulla corsa di Zingaretti alla segreteria,dice:Era un dirigente del partito in epoca renziana, mai letto o ascoltato un suo distinguo o una sua critica. Mi sarà sfuggita.Sulla figura di...