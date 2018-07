Senegalese | ' io insultato' | inchiesta Asl

Abruzzo - italo-Senegalese insultato da un impiegato della Asl. “Vattene - questo non è il veterinario” : È in Italia da 18 anni, ha sposato un’italiana ma una cosa del genere, giura Ibrahima Diop, non gli era mai accaduta. “Che vuoi? Vattene! questo non è l’ufficio del veterinario“. Così si è sentito rispondere da un dipendente della Asl di Giulianova un italo-senegalese di 39 anni, che era entrato negli uffici per chiedere informazioni. L’uomo, residente a Roseto degli Abruzzi, ha deciso di denuncia l’accaduto ...

Partinico - picchiato e insultato in piazza perché Senegalese : “Vattene via - sporco negro” : Un giovane di 19 anni, di origine senegalese, è stato aggredito, mentre lavorava, da un gruppo di ragazzi in una piazza di Partinico, nel palermitano. "Vattene via, sporco negro", gli hanno urlato gli aggressori prima di prenderlo a calci e pugni e insultandolo. Dieng Khalifa, vittima dell'episodio, vive da due anni in Italia.Continua a leggere

