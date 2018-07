Senegalese picchiato E ad Aprilia muore marocchino dopo inseguimento

Senegalese picchiato. Per aggressore 'odio razziale' : Apartinico in provincia di Palermo, un uomo di 34 anni è stato fermato e denunciato per lesioni personali aggravate dall'odio razziale. Sarebbe stato lui ad insultare e picchiare giovedì scorso un ...

Senegalese picchiato e insultato da sette ragazzi nel Palermitano - c’è un fermo : C’è un primo fermo da parte dei carabinieri che da alcuni giorni indagano sull’aggressione razzista ai danni di un giovane Senegalese. I militari della compagnia di Partinico hanno rintracciato, e portato in caserma, uno dei sette ragazzi che ha preso parte al pestaggio ai danni di un 19enne, di origini senegalesi, mentre lavorava in un bar. Botte...

Partinico - picchiato e insultato in piazza perché Senegalese : “Vattene via - sporco negro” : Un giovane di 19 anni, di origine senegalese, è stato aggredito, mentre lavorava, da un gruppo di ragazzi in una piazza di Partinico, nel palermitano. "Vattene via, sporco negro", gli hanno urlato gli aggressori prima di prenderlo a calci e pugni e insultandolo. Dieng Khalifa, vittima dell'episodio, vive da due anni in Italia.Continua a leggere

"Vattene via sporco negro" - Senegalese picchiato a Partinico : Un giovane senegalese di 19 anni, richiedente asilo, è stato aggredito e offeso con insulti razzisti a Partinico (Palermo) mentre lavorava servendo ai tavoli in un bar in piazza Caterina. Il giovane, da due anni ospite di una comunità, ha presentato una denunci ai ai carabinieri della compagnia dopo che un gruppo di ragazzi lo ha aggredito sul posto di lavoro provocandogli ferite al labbro e alle orecchie guaribili in sette ...

