Secondo aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy A3 2017 | LXXU2CRG2 con patch di luglio

(Di lunedì 30 luglio 2018) Buone notizie per tutti i possessori delA3 (), un dispositivo di fascia medio-bassa molto diffuso in Italia, e reduce da un altro importante, quello che porta il software alla versione A320F(peso complessivo di 288.04MB). Di recente omologato ad Android8.0, il piccolo del produttore asiatico si evolve ancora, includendo ladi sicurezza di. Il changelog non si riferisce ad altre novità in particolare, ma siamo sicuri all'interno del pacchetto non mancheranno puntellamenti utili a fluidificare l'esperienza utente, in termini prestazionali e di risparmio energetico.Se non l'avete ancora ricevuto non fatevene un problema: verrete senz'altro raggiunti dall'A320Fcondi(l'ultima disponibile, anche se ancora per pochi giorni visto l'imminente arrivo del mese di agosto) nel giro di qualche ...