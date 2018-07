Seat e Marie Kondo | 5 consigli giapponesi per riempire bene il bagagliaio

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 luglio 2018) Ci si stressa tutto l’anno, in attesa delle vacanze. Ma a ben vedere l’anticamera di queste, ossia la preparazione dei bagagli, può essere anch’essa fonte di grande inquietudine. Specie se poi si decide di partire in macchina e tutto quell’armamentario bisogna farcelo entrare, in qualche modo. A venire in aiuto di automobilisti e famiglie c’è la: il marchio spagnolo del gruppo Volkswagen ha deciso di chiedere lumi alla scrittrice giapponese, esperta di economia domestica e semplificazione, che assieme agli esperti della casa di Barcellona ha messo a punto una sorta di prontuario (basato sul suo metodo KonMari) su come sfruttare al meglio lo spazio a bordo. Ma anche su come mantenersi psigologicamente sereni mentre lo si fa. Ecco dunque le cinque raccomandazioni del, per così dire, sodalizio ispano-nipponico a riguardo. Primo, la regola del ...