Sè-Menti in Festa 3

Le diMenticanze delle manifestazioni estive a Campobello di Mazara : I divertimenti e gli spettacoli sono una cosa bellissima ed indispensabile e quindi ben vengano, si moltiplichino, si amplifichino ma non possono essere lasciati da soli. Ritengo che nel nostro ...

festa a Massa per la Notte Bianca : tutti gli appuntaMenti : ... campione di Bmx, la disciplina di acrobazie in bicicletta che lo ha portato a salire sul palco di Italians Got Talent nel 2013, dalle 22 ogni mezz'ora intratterrà i presenti con spettacoli ...

A Casalbordino si fa festa per il ritorno di Tartaglia e gli 'indiMenticabili dello sport' : Partendo dalle discipline singole e dagli atleti casalesi tesserati per società di altri Comuni, si è passati poi ai riconoscimenti per i giochi studenteschi e ai campioni del mondo dell'allevamento ...

Reparto chiuso per festa. L'ordine dei medici : 'Al vaglio provvediMenti per primario' : 'Ho chiesto al direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Mario Forlenza, di farci avere i dettagli della sospensione comminata al primario Francesco Pignatelli. In attesa di saperne di più, ...

NAPOLI - REPARTO CHIUSO PER FESTA PRIMARIO/ Ospedale del Mare : sospeso medico - accertaMenti Ordine : NAPOLI, Francesco Pignatelli, PRIMARIO della Chirurgia vascolare dell'Ospedale del Mare chiude REPARTO per la sua FESTA. Ultime notizie: il medico è stato sospeso, avviata inchiesta(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:40:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Croazia in festa : una notte indiMenticabile [VIDEO] : Croazia in festa dopo la vittoria ai calci di rigore contro la Russia che ha proiettato la Nazionale di Dalic in semifinale Le celebrazioni per le strade sono esplose in tutta la Croazia dopo che la nazionale ha battuto la Russia nei quarti di finale della Coppa del Mondo. “La Croazia è in trance, i bengala stanno bruciando in tutto il paese”, ha riferito il portale delle notizie Index.hr. Circa 15.000 persone hanno affollato ...

Pamplona - al via festa di San Firmino/ Video - una settimana di festeggiaMenti fra tori e sfilate : E' comnciata oggi a Pamplona in Spagna la festa di San Firmino con la tradizionale corsa dei tori l'Encierro, ma ci sono proteste non solo degli animalisti ma anche delle femministe(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:07:00 GMT)

Gibellina - nell'ambito della manifestazione "Scirocco Wine Fest" - i riconosciMenti del "Premio Saturno - Trapani che produce : Il secondo approfondimento è stato invece dedicato ai temi dell´economia con la conduzione dello scrittore Giacomo Pilati e del giornalista Nicola Baldarotta, direttore de "Il Locale News" che ...

Mondiali 2018 - la grande festa dei russi è ciò che voleva Putin per far digerire (e diMenticare) la riforma delle pensioni : Barba bianca, vestito rosso e scettro in mano, un’enorme sagoma di San Nicola protegge la porta su cui si perde l’ultimo rigore della Spagna. Non si sa se sia stato lui a fare il miracolo, o la lunga mano di Vladimir Putin che rinnova la vecchia tradizione di certi Paesi ospitanti che devono fare strada comunque e contro ogni pronostico. Ma il Mondiale di russia 2018 è davvero il Mondiale della russia: la nazionale di casa è nei quarti di ...

Mondiali di Russia 2018 – I festeggiaMenti esagerati di Rio de Janeiro - la festa dopo la vittoria del Brasile contro la Costa Rica [GALLERY] : La Costa Rica battuta dal Brasile di Neymar e Coutinho ai Mondiali di Russia 2018, i festeggiamenti dei tifosi verdeoro Il Brasile ottiene una sofferta vittoria contro la Costa Rica, nel match valido per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. La squadra verdeoro ha tenuto con il fiato sospeso i propri tifosi, che hanno potuto festeggiare solo al primo minuto di recupero del secondo tempo al gol di Coutinho. La festa, ...

Imperia - proseguono i festeggiaMenti per la festa di San Giovanni foto : Un grande bagno di folla ieri sera per la festa di San Giovanni dove tra ottima cucina tradizionale, impreziosita da un tocco di internazionalità, spettacoli ed informazione politica in vista delle ...

Municipio X : Festa della musica - gli appuntaMenti : Roma – La Festa della musica si terrà giovedì 21 giugno, con il patrocinio di Roma Capitale. A partire dalle 16 e fino alle 24, la musica raggiungerà i cortili, le strade più conosciute, gli angoli più inaspettati per una kermesse che saluta l’arrivo dell’estate. Tutti sono invitati a suonare, cantare e partecipare con modalità semplici. Amatori e professionisti. Ognuno potrà prendere il proprio strumento o scegliere il proprio ...

Festa Europea della Musica - appuntaMenti dal 21 al 24 giugno - anteprima domenica 17. : Anche quest'anno Napoli partecipa alla Festa della Musica, con la quale in tutta l'Europa si saluta il solstizio d'estate con spettacoli Musicali gratuiti. Una grande maniFestazione popolare, condivisa da molti Paesi europei, con iniziative, concentrate in particolare nella giornata del 21 giugno. A Napoli, grazie ad una ...

Festa di San Massimo - da domani i festeggiaMenti per il Patrono dell'Aquila : L'Aquila - Inizieranno domani i festeggiamenti in onore di San Massimo d'Avena, Patrono principale della Città e dell'Arcidiocesi aquilana e titolare della Chiesa Metropolitana comprendente le diocesi di Sulmona-Valva e dei Marsi. domani alle ore 11, fino a sabato si svolgerà il sacro Triduo di preparazione nella Cappella della Memoria della Chiesa dei S. Maria del Suffragio (Anime Sante). Nel pomeriggio di domani alle ...