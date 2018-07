Scuola | diplomati magistrali | presidio a Montecitorio a sostegno emendamento Decreto

Scuola - ministro Bussetti su assunzioni e diplomati magistrali : ‘Non serve una nuova riforma’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al noto portale ‘Quotidiano.net’, all’interno della quale ha espresso la propria opinione in merito alla Buona Scuola renziana e alla situazione generale della Scuola pubblica italiana. Bussetti: ‘Non serve una nuova riforma’ Ribadendo la ‘non necessità’ di una nuova riforma della Scuola, il numero uno del dicastero di ...

Scuola/ Diplomati magistrali - indovinate quale sarà la soluzione... : Più ossigeno (120 giorni) per i Diplomati magistrali che lavorano senza diritto (ci vuole la laurea) e per effetto di sentenza. Il problema però è più di fondo. GIANNI ZEN(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ "4 punti per andare oltre Calenda", di M. CampioneSCUOLA/ Esame di terza media, tutti promossi, viva il Gattopardo, di C. Bagnoli

Scuola - diplomati magistrali : ministro Bussetti ‘Inserita disposizione nel ddl Dignità’ : Il ministro della Pubblica Istruzione, Marco Bussetti, è tornato sulla questione riguardante i diplomati magistrali. Come riportato dall’agenzia di informazione ANSA, il numero uno del dicastero di Viale Trastevere è intervenuto durante un question time alla Camera dei Deputati, rispondendo ad una interrogazione avente come primo firmatario l’onorevole Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali. Il ministro Bussetti ritiene ...

Scuola - diplomati magistrali “salvi” per 120 giorni : il governo congela il licenziamento. I prof : “Non basta” : Tutto rinviato per i diplomati magistrali che, a causa della sentenza del Consiglio di Stato, rischiano di tornare nelle graduatorie d’istituto. Il governo, ieri, con il decreto dignità ha congelato la situazione dei 5.600 insegnanti che avevano già ricevuto la cattedra a tempo indeterminato (con riserva) e degli altri 45mila che rischiano di essere depennati dalle Gae (Graduatorie a esaurimento, ndr), perdendo ogni speranza d’assunzione. A ...

Scuola : estate all’insegna dei diplomati magistrali e della Buona Scuola : La questione diplomati magistrali ci accompagnerà anche nelle vacanze estive. I precari sono sempre uno dei temi al centro del dibattito politico in ambito scolastico. A fine luglio avranno, come sempre, la possibilità di capire il loro futuro e dove e come saranno destinati. La Scuola questa estate risulterà essere un po come il calciomercato, […] L'articolo Scuola: estate all’insegna dei diplomati magistrali e della Buona Scuola ...

Comunicato di Azione Scuola a tutela dei diplomati magistrali : I diplomati magistrali guardano alla formAzione del nuovo esecutivo e alle nomine al Miur con massima attenzione. Il tempo stringe ed una soluzione diventa urgentissima. Al riguardo Azione Scuola ha diramato il seguente Comunicato stampa. Comunicato stampa I diplomati magistrali chiedono alla politica di affrettarsi a trovare la quadra al problema aperto dalla Plenaria. Azione […] L'articolo Comunicato di Azione Scuola a tutela dei ...

Scuola - precariato e diplomati magistrali : chiesto incontro urgente con Ministro Bussetti : Appello lanciato al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, affinché vengano trovate soluzioni ‘urgenti ed efficaci’ per la questione legata ai diplomati magistrali. Ma non solo. Sono diverse le priorità da risolvere nella Scuola, priorità che riguardano il precariato e la ridefinizione degli organici in linea con quanto disposto dalla direttiva 70/99 UE, a partire dai posti di sostegno agli alunni disabili. In ...

Scuola - diplomati magistrali - precariato e organici : senza decreto urgente nuovo anno a rischio regolarità : Rimane irrisolto il nodo sui diplomati magistrali, precariato e organici, tanto che il sindacato della Scuola Anief chiede un incontro urgente al neo Ministro del MIUR Marco Bussetti . Secondo il ...

Scuola - “il Paese delle banane” : a proposito dei Diplomati magistrali : “Il Paese delle banane” – Abbiamo ricevuto e la pubblichiamo una lettera del Prof. Riccardo Toshen a proposito della vertenza sui Diplomati magistrali. Ecco il testo integrale della missiva. Il Paese delle Banane L’Italia, Paese occidentale, civile, potenza industriale, culla della cultura, eppure “il Paese delle banane”. Un Paese dove ogni Legge/regolamento viene interpretato a […] L'articolo Scuola, ...

Scuola : ddl Malpezzi su diplomati magistrali - mercoledì con Marcucci : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “mercoledì 13 giugno alle ore 14 si svolgerà al Senato una conferenza stampa per la presentazione del disegno di legge della senatrice Simona Malpezzi (Pd) su ‘Disposizioni in materia di contrasto alla povertà educativa e di reclutamento per la Scuola dell’infanzia e per la Scuola primaria’”. Si legge in una nota. “Il disegno di legge si propone di potenziare la Scuola ...

Scuola - dossier diplomati magistrali : Insegnanti Uniti nel Merito si rivolgono al Ministro Bussetti : Il CoNaVinCoS, il Coordinamento Nazionale Vincitori Concorso Scuola 2016 (Comitato Tutela GaE Infanzia e Primaria – Coordinamento Scienze della Formazione Primaria N. O.) ha provveduto ad emettere un comunicato attraverso il quale si auspica la soluzione della questione riguardante i diplomati magistrali, una soluzione che, soprattutto, tenga conto degli interessi di tutti, considerando in primo luogo la ‘qualità del […] L'articolo ...

Scuola - ministro Marco Bussetti : ‘Ridare dignità a tutti - diplomati magistrale è urgenza’ : Si è svolto questa mattina il passaggio di consegne tra l’ex ministro dell’Istruzione del Governo Gentiloni, l’onorevole Valeria Fedeli, e il nuovo ministro del dicastero di Viale Trastevere, l’onorevole Marco Bussetti. A questo proposito il nuovo numero uno della Scuola e dell’istruzione nel nostro Paese ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni alla stampa. Miur, Marco Bussetti prende il testimone dalle mani ...