Scuderia Cameron Glickenhaus 007 | obiettivo Le Mans 2020 FOTO

(Di lunedì 30 luglio 2018) L’hypercar ibrida sarà realizzata in una serie limitata di 25 esemplari stradali che saranno venduti per finanziare la partecipazione alla 24 Ore di LedelLaha diffuso i primi rendering ufficiali della 007, hypercar estrema che verrà realizzata in due esemplari da competizione e in 25 unità omologate per l’uso in strada ed in vendita ad un milione di euro l’uno. Il ricavato della vendita di queste ultime verrà utilizzato per finanziare la partecipazione della factory all’edizione della 25 Ore di Ledel, anno in cui potranno partecipare anche le vetture stradali al posto dell’attuale categoria LP1. La 007 si distingue per la sua aerodinamica molto articolata e raffinata abbinata ad un telaio inedito ed a una potentissima meccanica ibrida caratterizzata dall’uso di un propulsore V8 di origine General Motors. Ulteriori dettagli ...