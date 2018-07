Scossa 3 7 al largo della Calabria

Usa - Scossa magnitudo 5.4 a largo Oregon : ANSA, - NEW YORK, 29 LUG - Un terremoto di magnitudo 5.4 e' stato registrato vicino alle coste dell' Oregon , stato sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Lo comunica l'Hong Kong Observatory., ANSA, ...

Scossa di terremoto 4.4 al largo di Tropea. Paura ma nessun danno : Roma, 14 lug., askanews, - Paura ma nessun ferito né danni per una Scossa di terremoto stamane alle 4:50 al largo di Tropea, nella Calabria sud occidentale. L'evento sismico, registrato dall'Ingv con ...

Forte Scossa di terremoto al largo della Calabria : disposti controlli in numerosi Comuni : In riferimento al terremoto magnitudo ML 4.4 verificatosi al largo della costa tirrenica della Calabria alle 04:50 ad una profondità di 57 km, la Prefettura di Vibo Valentia ha disposto immediati monitoraggi da parte dei sindaci e Commissari dei Comuni rivieraschi, restando in costante contatto con Carabinieri, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Protezione Civile Regionale, Dipartimento Nazionale Protezione Civile, Prefetture di Reggio ...