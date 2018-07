Sci d’erba – Mondiali juniores | quindici azzurri al via nelle quattro gare in programma a

Sci d’erba – Coppa del Mondo - splendido trionfo per Edoardo Frau nel gigante di Montecampione : Il detentore della sfera di cristallo e leader della classifica generale ha ancora una volta piegato la concorrenza, vincendo il gigante di Montecampione Ancora una grande vittoria per Edoardo Frau in Coppa del Mondo nel gigante che ha aperto la due giorni sulla pista di Montecampione (Bs). Il detentore della sfera di cristallo e leader della classifica generale ha ancora una volta piegato la concorrenza con il tempo di 50”76 davanti al ...

Sci d’erba - Edoardo Frau non si ferma più : l’azzurro conquista anche il supergigante a Rettenbach : Edoardo Frau ha vinto il supergigante di Rettenbach, calando il bis dopo il successo nel gigante Due gare e due vittorie per Edoardo Frau nella Coppa del mondo di sci d’erba. Il detentore della sfera di cristallo, salito sul gradino più alto del podio nel gigante di sabato sulla pista di sabato, si è ripetuto nel supergigante del mattino con il tempo di 33″37 davanti allo Hueppi e al ceco Bartak, staccati di 24 e 27 centesimi, Quinto ...

Sci d’erba - Ambra Gasperi conquista il podio nel gigante femminile di Bommeli : Gare Fis di Bommeli, Ambra Gasperi protagonista sul podio nel gigante femminile Nel fine settimana si sono svolte altre due competizioni valevoli per il circuito Fis sulla pista svizzera di Bommeli. Nel supergigante femminile la vittoria è andata all’austriaca Kristin Hetfleisch con il tempo di 27″15 davanti alla ceca Karolina Rasovska, staccata di 56 centesimi, terza la slovacca Nikola Fricova a 85 centesimi, quarte a pari merito ...

Sci d’erba - Ambra Gasperi chiude al terzo posto il gigante Fis femminile di Bommeli : gigante Fis femminile a Bommeli, Gasperi è terza. Anziutti quinto fra gli uomini Ancora una vittoria per Kristin Hetfleisch nel gigante Fis femminile di Bommeli che ha aperto la tre giorni sulla pista svizzera. L’austriaca ha preceduto con il tempo di 50″56 la ceca Sarka Abrahamova, in ritardo di oltre 2″, terza posizione per la giovane azzurra Ambra Gasperi a più di 3″. Fuori dal podio la ceca Dominika Dudikova e la ...

Sci d’erba - undici gli italiani impegnati nel terzo appuntamento del circuito FIS a Bommeli : terzo appuntamento con il circuito Fis a Bommeli: undici italiani impegnati in tre gare Il prossimo fine settimana celebra il terzo appuntamento Fis della stagione di sci d’erba. Dopo gli appuntamenti di Piestany e Norkoepping, è il turno di Bommeli, in Svizzera, dove si corrono venerdì 8 giugno una supercombinata, sabato 9 giugno un gigante e domenica 10 giugno un supergigante. Per l’Italia saranno al via in campo maschile ...

Sci d’erba - sono sette gli azzurri che parteciperanno al secondo appuntamento FIS di Norkoepping : sette azzurri impegnati nel secondo appuntamento Fis del fine settimana sulla pista svedese di Norkoepping secondo appuntamento stagionale per lo sci d’erba sulla pista svedese di Norkoepping, dove sabato 2 e domenica 3 giugno si disputano due slalom sprint Fis validi anche per la Junior Cup, ai quali prenderanno parte in campo maschile i giovani Daniele Buio, Filippo Zamboni, Andrea Binelli, Nicolò Libardoni e Alessandro Martinelli, ...