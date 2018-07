Scherma | l’Italia in vista di Tokyo 2020 Fioretto certezza assoluta | Luca Curatoli

Scherma - l’Italia in vista di Tokyo 2020. Fioretto certezza assoluta - Luca Curattoli pronto ad esplodere : I Mondiali di Scherma a Wuxi si sono chiusi con un’Italia ancora in vetta al medagliere e con tanti spunti positivi per il futuro azzurro. Dal prossimo anno comincerà infatti il periodo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che dalla prima gara della nuova stagione diventa il grande obiettivo per ogni schermidore. Guardando verso i Giochi sicuramente il Fioretto azzurro si presenterà con tante ambizioni e con molte possibilità di ...

Scherma : l’Italia in vista di Tokyo 2020. Il fioretto certezza assoluta ed un Luca Curattoli pronto ad esplodere definitivamente : I Mondiali di Scherma a Wuxi si sono chiusi con un’Italia ancora in vetta al medagliere e con tanti spunti positivi per il futuro azzurro. Dal prossimo anno comincerà infatti il periodo di qualificazione a Toko 2020, che dalla prima gara della nuova stagione diventa il grande obiettivo per ogni schermidore. Guardando a Tokyo 2020 sicuramente il fioretto azzurro si presenterà con tante ambizioni e con molte possibilità di medaglia. Alessio ...

Scherma - Mondiali 2018 : l’Italia del fioretto è sul tetto del mondo a Wuxi - gli azzurri ottengono il terzo titolo iridato consecutivo : L’Italia mette a segno un risultato da applausi a Wuxi, in occasione dei Mondiali di Scherma 2018, il fioretto maschile è d’oro dopo la finale contro gli Usa terzo titolo iridato consecutivo per gli azzurri del fioretto che trionfano nella prova a squadre ai Mondiali di Scherma di Wuxi. Alessio Foconi, Giorgio Avola, Daniele Garozzo e Andrea Cassarà si impongono in finale contro gli Stati Uniti per 45-34. E’ la settima ...

Scherma - Mondiali 2018 : quarto posto per l’Italia nella sciabola femminile. Azzurre sconfitte dalla Corea del Sud : l’Italia resta giù dal podio nella sciabola femminile a squadre ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Il quartetto azzurro formato da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Loreta Gulotta è stato sconfitto nella finale per il bronzo dalla Corea del Sud con il punteggio di 45-40. Le nostre portacolori non riescono quindi a tornare sul podio dopo il trionfo dello scorso anno e si devono accontentare di un altro quarto posto dopo ...

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia ha vinto il medagliere! Fiorettisti in finale per l’oro - quarte le sciabolatrici : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Oggi si assegnano le ultime medaglie nelle prove a squadre di fioretto maschile e sciabola femminile. L’Italia si gioca la vittoria del medagliere con Corea del Sud e Stati Uniti che sono le uniche nazioni che possono insidiare la selezione del Bel Paese. Italia che vuole, inoltre, chiudere il Mondiale con un grande risultato e sia ...

Mondiali Scherma - le azzurre della sciabola femminile fermate dalla Russia : l’Italia torna in pedana per il bronzo : Dopo la sconfitta contro la Russia in semifinale, la Nazionale Italiana torna in pedana pomeriggio contro la Corea del Sud per la medaglia di bronzo Le speranze azzurre al Mondiale di Scherma di Wuxi 2018 sono anche affidate alla Nazionale di sciabola femminile che salirà in pedana alle 16.00 (le 10.00 in Italia) per affrontare la Corea del Sud nel match che vale la medaglia di bronzo. La squadra azzurra formata da Rossella Gregorio, Irene ...

Scherma – Mondiali 2018 : l’Italia del fioretto maschile in finale - gli azzurri a caccia di uno splendido oro : L’Italia intanto è già certa di conquistare la vetta definitiva del medagliere, grazie alla settima medaglia che arriverà dalla gara di fioretto maschile a squadre dove gli azzurri concorreranno per l’oro Si concludono oggi i Campionati del Mondo Wuxi 2018 e, a giornata ancora in corso, l’Italia è già certa di conquistare la vetta definitiva del medagliere, grazie alla settima medaglia che arriverà dalla gara di fioretto ...

Mondiali Scherma – Argento per l’Italia del fioretto a squadre femminile : il Dream Team ko in finale : Medaglia d’Argento per il Dream Team azzurro di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma: Italia ko in finale contro gli Stati Uniti Il Dream Team azzurro di fioretto femminile è stato battuto dagli Stati Uniti nella finalissima dei Mondiali di Wuxi 2018, un remake della finale iridata dello scorso anno a Lipsia. La squadra del Ct Andrea Cipressa, composta dalla neo campionessa del Mondo, Alice Volpi, dal bronzo iridato Arianna ...

