Sarost 5 - 'ancora nessuna autorizzazione' : ANSA, - TUNISI, 30 LUG - "Siamo in contatto con le autorità portuali di Zarzis, ma al momento non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione per iscritto con il permesso di poter sbarcare". Lo ha detto ...

Da più di due settimane una nave commerciale stazione al largo della Tunisia con 40 migranti a bordo: nessun paese europeo si è ancora offerto di accoglierli