Sara | 13 anni | pallavolista | sconfitta dopo un anno dalla malattia

Addio a Sara - promessa del volley uccisa da un tumore alle ossa a soli 13 anni : "Sara purtroppo ha perso la partita contro la malattia che l’aveva colpita la scorsa estate”, hanno annunciato dalla società sportiva padovana di cui Sara Rodighiero faceva parte come membro della squadra under 13 femminile di pallavolo.Continua a leggere

Carrie Fisher - morta due anni fa - sarà presente in alcune scene del prossimo film di Star Wars : Ieri sera è stato annunciato il cast del nono film della saga di Star Wars, che uscirà nei cinema nel dicembre 2019. Il film sarà l’ultimo della terza trilogia, iniziata nel 2015 col Risveglio della Forza e proseguita l’anno scorso The post Carrie Fisher, morta due anni fa, sarà presente in alcune scene del prossimo film di Star Wars appeared first on Il Post.

Meleo : finalmente dopo anni di cattiva gestione Atac sarà risanata : Roma – “#SalviamoAtac. Il tribunale ha dato il via libera al concordato in continuita’. Atac finalmente dopo anni di sprechi e cattiva gestione sara’ risanata. Prosegue il nostro impegno per dare nuova linfa a una delle aziende di trasporto pubblico locale piu’ grandi d’Europa e mettere in atto quella rivoluzione che nessuno prima di noi ha avuto il coraggio di programmare e portare avanti.” “Noi ...

Per i prossimi tre anni la Serie A sarà sponsorizzata da Tim mentre la Coppa Italia da Frecciarossa : Alla fine dell’assemblea della Lega Calcio che si è tenuta oggi, è stato deciso che lo sponsor del campionato di calcio di Serie A sarà ancora la compagnia telefonica Tim per il triennio 2018/2021, mentre Coppa Italia e SuperCoppa Italiana saranno The post Per i prossimi tre anni la Serie A sarà sponsorizzata da Tim mentre la Coppa Italia da Frecciarossa appeared first on Il Post.

Raggi : Tram Porta Maggiore - dopo 35 anni binari Saranno sostituiti : Roma – “dopo 35 anni saranno sostituiti i binari dei Tram a Porta Maggiore. Finalmente si interviene in modo serio per migliorare un nodo strategico e centrale di Roma frequentato, ogni giorno, da migliaia e migliaia di utenti del trasporto pubblico locale”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. Si tratta, aggiunge, “di un’attivita’ straordinaria di manutenzione che non accadeva dagli anni ...

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria : “Se la crescita rallenta - il programma di governo non sarà applicato integralmente” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato che il programma di governo verrà applicato nel pieno rispetto dei vincoli europei perché’ "è nostra volontà applicare il programma del governo mantenendosi ovviamente entro quei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed evitare l'instabilità".Continua a leggere

Uomini e donne - Luigi Mastroianni : "Con Sara ora c'è rispetto - ma non ci sentiamo più" : Attraverso le domande nelle Instagram Luigi Mastroianni è tornato a parlare della sua vita sentimentale dopo la fine della storia con Sara Affi Fella, con la quale non sono mancate le polemiche. Il corteggiatore del trono classico di Uomini e donne ha spiegato di essere single in questo momento:Per adesso voglio pensare un po’ a me stesso, secondo me l’amore arriva in modo naturale, se lo cerchi rischi di innamorarti solo tu! Devo ...

Sara Di Pietrantonio/ Niente ergastolo a Vincenzo Paduano - pena ridotta a 30 anni (Il terzo indizio) : Dopo la condanna in appello di Vincenzo Paduano, ridotta a 30 anni, Rete 4 ripropone la puntata de Il terzo indizio dedicata alla storia di Sara Di Pietrantonio.L'Appello per l'omicidio di Sara Di Pietrantonio si è svolto lo scorso maggio: Vincenzo Paduano è ritornato di fronte ai giudici per aver bruciato e ucciso l'ex fidanzata. Il colpo di scena avviene proprio in questa sede, dato che all'ex guardia giurata verrà riconosciuta una ...

Regeni - Salvini va in Egitto a incontrare Al Sisi. E poi dice : “Giustizia egiziana sarà rapida”. L’omicidio due anni e mezzo fa : Un mese fa aveva archiviato la questione legata al caso di Giulio Regeni privileggiando le “buone relazioni con un Paese importante come l’Egitto“. Ora, invece, Matteo Salvini è andato al Cairo per incontrare il presidente egiziano Abd Al Fattah Al Sisi. E alla fine il Viminale ha diffuso una nota per dire che il ministro dell’Interno ha rinnnovato la richiesta di “fare piena luce sull’omicidio dello studente ...

Morì a 18 anni dopo il rifiuto della chemio - i genitori Saranno processati : Una ragazza che muore di leucemia linfoblastica acuta a 18 anni, una dolorosa vicenda giudiziaria che da tre anni si trascina per le scelte (controverse) che portarono a quell’esito, su tutte il rifiuto della chemioterapia. Un calvario non ancora finito per i genitori di Eleonora Bottaro, la studentessa che si era battuta per rifiutare le cure uffi...