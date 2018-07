San Martino di Bobbio | il comitato | ' Basta consumo di suolo | l' area resti pubblica'

San Martino - il Noi moltiplicato per cinque : ... però cerchiamo con il Grest e i campi scuola, con attività ricreative per i ragazzi, con gli spettacoli teatrali e i molti laboratori di raggiungere il nostro obiettivo primario». Quali ambienti ha ...

Ravenna - la sagra della Collina e del Cinghiale a San Martino in Gattara : San Martino in Gattara , Ravenna, , 28 luglio 2018 - Weekend di gastronomia tosco-romagnola, mostre e spettacoli a San Martino in Gattara , tra le colline e i boschi di Ravenna. Dal 28 al 29 luglio avrà luogo la trentunesima edizione de la "sagra della Collina e del Cinghiale" organizzata dall'...

Incendi Palermo : fiamme a San Martino delle Scale : Intervento nella notte per i Vigili del fuoco di Palermo, a San Martino delle Scale, nella zona di Monreale, dove è scoppiato un Incendio che ha devastato una vasta zona di verde. Ieri sono stati numerosi gli interventi eseguiti dai pompieri per roghi alimentati dal forte vento. L'articolo Incendi Palermo: fiamme a San Martino delle Scale sembra essere il primo su Meteo Web.

A Sanza - SA - San Martino in festa per il Re Federico I d'Aragona. : Per le vie del centro storico, un percorso artistico gastronomico, con arti e mestieri antichi, locande e taverne per degustare piatti tipici locali, musica e spettacoli itineranti. Il tutto immerso ...

Castellammare - Spaccio ed estorsioni : ecco il business dei D'AlesSandro. La Dia : «Sono alleati con i Di Martino e gli Imparato» : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Incidente via Acton, chiesa di San Gioacchino gremita per l'ultimo saluto a Nicola De Martino Gragnano - Esce dal coma il 17enne coinvolto nell'...

Castellammare - Incidente via Acton - chiesa di San Gioacchino gremita per l'ultimo saluto a Nicola De Martino : Castellammare - Incidente via Acton, chiesa di San Gioacchino gremita per l'ultimo saluto a Nicola Gli ultimi articoli di Cronaca Gragnano - Esce dal coma il 17enne coinvolto nell'Incidente venerdì ...

Belen sfida De Martino su Instagram con le foto di Santiago? La sua risposta : Fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è nata una sfida su Instagram con le foto di Santiago? Se lo chiedono i follower che da qualche giorno ammirano gli scatti del bambino, pubblicati sui rispettivi profili Instagram dalla showgirl e dal ballerino. Il piccolo, che ha 5 anni, sta diventando ogni giorno più bello e i genitori non perdono occasione per mostrarlo ai fan in foto che fanno il pieno di Like e ricevono tantissimi commenti. ...

Belen “sfida” Stefano De Martino con le foto di Santiago? La replica su Instagram : In questi giorni estivi il piccolo Santiago è spesso il protagonista bellissimo degli scatti che mamma Belen Rodriguez e papà Stefano De Martino postano su Instagram tra paesaggi...

Belen Rodriguez e la foto di Santiago su Instagram : "Nessuna sfida social con Stefano De Martino" : sfida social tra ex coniugi? No, anzi. Una foto pubblicata su Instagram del figlio Santiago da Belen Rodriguez ha fatto ipotizzare alcuni utenti dei social che la showgirl argentina volesse entrare in competizione con Stefano De Martino. Invece la diretta interessata ha seccamente smentito facendo al contrario intendere che il rapporto con l'ex è più che civile. "Stai facendo una sfida contro le foto di Stefano? Sempre stupendo il piccolo ...

Belen Rodriguez sfida Stefano De Martino sulle foto social di Santiago? No - gliele passa lei : Belen Rodriguez, il curioso aneddoto su Stefano De Martino: sfida sulle foto social? “No, gliel’ho mandata io” Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nonostante si siano detti addio da diverso tempo (per il dispiacere di migliaia di fan che tuttavia continuano a sperare nel grande ritorno), hanno comunque mantenuto dei buoni rapporti. Anche perché il […] L'articolo Belen Rodriguez sfida Stefano De Martino sulle foto social ...

Carambola tra tre auto a San Martino di Barge : un ferito lieve - FOTO - : Tre autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento, intorno alle 21 di ieri sera , sabato, a Barge, in via Cardè, zona San Martino. Una delle auto, dopo esser stata tamponata, è finita in un ...

Riccione - chiesa di San Martino : domenica concerto dedicato a Maria Carnaroli : Gli allievi arrivano da tutto il mondo; a suo modo fa turismo e promuove questa destinazione attraverso la cultura. Sempre domenica 15 luglio Accademia dell'Arcangelo e Orchestra da Camera di Rimini, ...

Assalto al bancomat dell'ufficio postale a Fara San Martino - portati via 10mila euro : Chieti - Colpo al bancomat questa mattina, a Fara san Martino,alcuni malviventi hanno fatto esplodere l'apparecchio con una carica esplosiva portando via oltre 10 mila euro. L'esplosione che ha danneggiato anche l'interno dell'ufficio postale è stata udita dagli abitanti della zona che hanno allertato i carabinieri che giunti sul posto hanno iniziato le indagini, ma nessuno per ora ha saputo dire quanti erano gli autori ...

A San Martino in Campo arriva 'Green Park' : campi da calcio - area verde e sala 'hospitality' : La pro loco di San Martino in Campo protagonista con la riqualificazione di una buona fetta di area verde del paese abbandonata nell'ultimo decennio. Grazie all'opera volontaria dell'associazione del ...