Samsung Lega Volley Summer Tour – Casalmaggiore è campione d’Italia

Samsung Lega Volley Summer Tour – Casalmaggiore e Scandicci si giocano lo Scudtto : La VBC Apis Casalmaggiore per mantenere lo Scudetto cucito al petto, la Savino Del Bene Scandicci per conquistare il terzo titolo in questo Samsung Lega Volley Summer Tour: si preannuncia uno scontro epico, quello che avverrà alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro dalle 16:30.

Samsung Lega Volley Summer Tour 2018 - Lignano Sabbiadoro ospita la 25ª edizione del campionato italiano : Lignano Sabbiadoro ospita l'ultima e più importante tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour 2018, il 25° campionato italiano di Sand Volley 4×4.

Samsung Lega Volley Summer Tour – L'ultima tappa a Lignano Sabbiadoro - formazione inedita per Millenium : Per il terzo anno consecutivo si concluderà a Lignano Sabbiadoro il Samsung Lega Volley Summer Tour. Per Millenium formazione inedita con due new entry.

Samsung Lega Volley Summer Tour : a Lignano Sabbiadoro si assegna lo Scudetto del Sand Volley 4×4 : Per il terzo anno consecutivo si concluderà a Lignano Sabbiadoro il Samsung Lega Volley Summer Tour, nel weekend si assegna lo Scudetto del Sand Volley 4×4.

Samsung Lega Volley Summer Tour – Il Trofeo Città di Riccione alla Savino Del Bene Scandicci : La Savino Del Bene Scandicci si aggiudica il Trofeo "Città di Riccione", Alessia Ghilardi eletta MVP della manifestazione. Il club toscano torna alla vittoria nella finale del Trofeo "Città di Riccione", terza tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour, sconfiggendo la formazione avversaria.

Samsung Lega Volley Summer Tour : in scena il Trofeo "Città di Riccione" tra Saugella Team Monza e Savino Del Bene Scandicci : Saugella Team Monza e Savino Del Bene Scandicci si contenderanno la finale del Trofeo "Città di Riccione", terza tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour, appuntamento dalle ore 16 alla Beach Arena di Piazzale Roma.

Samsung Lega Volley Summer Tour – La terza tappa del circuito di Sand Volley a Riccione : Vissute le prime due tappe del Samsung Lega Volley Summer Tour 2018, la terza tappa del circuito di Sand Volley resta in Romagna a Riccione. Il trofeo in palio il 21 e 22 luglio.

Samsung Lega Volley Summer Tour - la VBC Apis Casalmaggiore si prende la 14ª edizione della Supercoppa Italiana : Prima, storica vittoria della VBC Apis Casalmaggiore nella Supercoppa Italiana: nella seconda tappa della Samsung Lega Volley Summer Tour, le casalasche si sono imposte per 2-0 sulla Savino Del Bene Scandicci, impedendo alla formazione toscana di conquistare, per la terza volta consecutiva, il titolo.

Samsung Lega Volley Summer Tour – Supercoppa Italiana : Scandicci e Casalmaggiore si contendono la 14ª edizione : Savino Del Bene Scandicci e VBC Apis Casalmaggiore si contenderanno la 14ª Supercoppa Italiana. Appuntamento alle 16:30 alla Beach Arena di Cesenatico.

Samsung Lega Volley Summer Tour - tutto pronto per la finale della Supercoppa italiana : Ha preso il via alla Beach Arena allestita in Piazza Andrea Costa a Cesenatico la 14^ edizione della Supercoppa italiana di Sand Volley 4X4, seconda tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour.

Samsung Lega Volley Summer Tour – A Cesenatico la Supercoppa Italiana : Sabato 14 luglio prenderà il via sulle coste della Romagna a Cesenatico la seconda tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour, la 14^ Supercoppa Italiana di Sand Volley 4×4.

Samsung Lega Volley Summer Tour : la Savino Del Bene Scandicci mette le mani sulla 20Coppa Italia : La finale per la Coppa Italia inizia subito con una grande lotta punto a punto: la prima zampata è della Savino Del Bene Scandicci con il muro su Milocco, poi Cicolari mette...