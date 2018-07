Samsung Galaxy Note 9 | arrivano conferme sul costo del nuovo phablet - Rumors uscita

Ecco i prezzi ufficiali del Samsung Galaxy Note 9 : 128GB e 512GB : Trapela su internet il prezzo ufficiale del Samsung Galaxy Note 9 mostrato in una locandina che avvia i pre-ordini. Tagli di memoria da 128GB e ben 512GB e prezzi da 1000 euro in su Samsung Galaxy Note 9 Prezzo Il nuovo Galaxy Note 9 di Samsung verrà annunciato il prossimo 9 agosto nel corso di un […]

Di nuovo attuali i problemi di fotocamera per Samsung Galaxy S8 : situazione oggi 30 luglio : Sta tornando pericolosamente di moda un problema piuttosto diffuso per quanto riguarda i vari Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in circolazione, a prescindere dal fatto che abbiate deciso di puntare su un modello brandizzato o meno. Di recente, infatti, molti utenti qui in Italia stanno denunciando il bug riguardante la mancata messa a fuoco della fotocamera posteriore. Si tratta di un'anomalia che abbiamo toccato con mano negli ultimi mesi sia con ...

Molto comodo il sensore in-display di Samsung Galaxy S10 : alcune info dal brevetto : Sarà il Samsung Galaxy S10 il primo dispositivo del brand asiatico ad integrare un sensore di impronte digitali sotto il display: dopo tanti andirivieni (gli utenti proprio non ne potevano più di vedersi installare la component sul dorso del dispositivo, posizione ritenuta da sempre Molto scomoda, anche nel più recente adattamento che consentiva di riconoscerla al primo tocco rispetto alla fotocamera), il momento tanto atteso potrebbe essere ...

Secondo aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy A3 (2017) : LXXU2CRG2 con patch di luglio : Buone notizie per tutti i possessori del Samsung Galaxy A3 (2017), un dispositivo di fascia medio-bassa molto diffuso in Italia, e reduce da un altro importante aggiornamento, quello che porta il software alla versione A320FLXXU2CRG2 (peso complessivo di 288.04MB). Di recente omologato ad Android Oreo 8.0, il piccolo del produttore asiatico si evolve ancora, includendo la patch di sicurezza di luglio. Il changelog non si riferisce ad altre ...

Credevate di sapere già tutto su Samsung Galaxy Note 9 - ma la heat pipe in rame vi mancava : Secondo gli ultimi rumor, Samsung Galaxy Note 9 sarà l'anello di congiunzione tra la "classica" gamma del produttore asiatico e il primo gaming phone L'articolo Credevate di sapere già tutto su Samsung Galaxy Note 9, ma la heat pipe in rame vi mancava proviene da tuttoAndroid.

I Samsung Galaxy A (2019) potrebbero avere tre fotocamere sul retro e lettore d’impronte sotto il display : Nuovi rumor che hanno cominciato a circolare sul web in queste ore affermano che i dispositivi Samsung Galaxy A in arrivo nel 2019 potrebbero avere […] L'articolo I Samsung Galaxy A (2019) potrebbero avere tre fotocamere sul retro e lettore d’impronte sotto il display proviene da TuttoAndroid.

Grossi problemi di prestazioni per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus? Situazione il 30 luglio : Ci sta mettendo più tempo del previsto l'aggiornamento di luglio ad arrivare a bordo di top di gamma come i vari Samsung Galaxy S9 e S9 Plus che sono stati lanciati sul mercato in questi mesi. Fino ad oggi abbiamo pensato ad una timeline più larga del solito alla luce delle anticipazioni che vi avevamo fornito nei giorni scorsi a proposito della patch, soprattutto per quanto concerne l'intervento sulle AR Emoji, ma a quanto pare c'è qualcosa di ...

Meglio del previsto il prezzo Samsung Galaxy Note 9 e tra i regali una smart TV? Le ultimissime : In fin dei conti il prezzo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere meno alto di quanto vociferato nelle ultime settimane. La speranza flebile ma comunque concreta, si basa sulla diffusione di un poster promozionale del telefono in presentazione il prossimo 9 agosto ora in circolazione in Indonesia e che anticipa il costo del phablet almeno nel territorio asiatico. Come dettaglia pure il sito SamMobile, ecco che l'esemplare potrebbe costare un po' ...

Samsung Galaxy Note 9 - le ultime indiscrezioni sul nuovo phablet | Rumors uscita - prezzo e caratteristiche : Samsung Galaxy Note 9, ultime indiscrezioni sulle specifiche del nuovo phablet Samsung Galaxy Note 9, le ultime indiscrezioni sul nuovo phablet - Rumors uscita, prezzo e caratteristiche Manca ormai ...

Samsung Galaxy Note 9 : ecco le foto di alcune presunte componenti : In attesa della presentazione del Samsung Galaxy Note 9, nelle scorse ore sono apparse sul Web le immagini di alcune componenti del device L'articolo Samsung Galaxy Note 9: ecco le foto di alcune presunte componenti proviene da TuttoAndroid.

Problemi Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in chiamata con aggiornamento di luglio? Cade la linea e focus reset : Sono reali i Problemi Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in chiamata con l'ultimo aggiornamento Oreo del corrente mese? Parliamo della patch di luglio a disposizione dei modelli no brand italiani da una settimana e che mostrerebbe una ben strana anomalia per le conversazioni vocali. La linea cadrebbe in corso d'opera, senza apparente motivo. Il firmware italiano del corrente mese è il XXU2ERG2 che, oltre ad introdurre appunto l'ultimissima patch di ...

Galaxy S9 come ripristinare il telefono Android Samsung : Il Galaxy S9 è bloccato impallato e non risponde ai comandi. Ecco come ripristinare le impostazioni di fabbrica quando il telefono Samsung da errori software. Galaxy S9 Hard reset e ripristino funzioni le istruzioni che vi aiuteranno a far funzionare nuovamente il telefono quando è bloccato

Ecco il Samsung Galaxy Note 9 : tutte le foto più recenti di Roland Quandt : Sono pochi, pochissimi, i giorni che ci separano dal Samsung Galaxy Note 9, un dispositivo per certi versi molto atteso, per certi altri meno, visto che non dovrebbe differire troppo dal precedente Note 8, fatta eccezione per l'innesto di una SPen completamente rinnovata, quasi come se fosse un accessorio stand-alone, capace di ottemperare da sé, e quindi a prescindere dal phablet, alcune funzioni (data la presenza di una batteria interna e ...

Samsung Galaxy Tab A2 XL : ecco la presunta scheda tecnica : Nelle scorse ore è apparsa in Rete quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab A2 XL (o Tab Advanced2 XL). Scopriamola insieme L'articolo Samsung Galaxy Tab A2 XL: ecco la presunta scheda tecnica proviene da TuttoAndroid.