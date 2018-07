Sampdoria | colpo a sorpresa a centrocampo | adesso salta Obiang?

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Roma e Inter show - doppio colpo Sampdoria - mossa del Genoa : Calciomercato sempre più nella fase caldissima, ecco tutte le trattative del giorno. L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, importanti movimenti in entrata ed uscita. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha chiuso una trattativa per il centrocampo, un rinforzo super per Gasperini, stiamo parlando dell’ex Milan Pasalic, accordo totale raggiunto con il Chelsea in prestito con diritto di riscatto, anche il calciatore si è deciso ...

Sampdoria - Sabatini prepara un “pacchetto” per Giampaolo : triplo colpo in arrivo! : Sampdoria in procinto di chiudere tre affari molto importanti per il mercato doriano, Sabatini è pronto a colpire Sampdoria scatenata in questa fase di calciomercato. Dopo l’arrivo di Sabatini nella dirigenza, sono in arrivo i primi colpi della sua “era”. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un triplo colpo per i blucerchiati, partendo dal portiere Jandrei Chitolina Carniel, estremo difensore 25enne della Chapecoense. Ma ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - via Zapata : si pensa al doppio colpo in entrata : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è al lavoro per preparare la prossima stagione, il club blucerchiato sta lavorando intensamente sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Giampaolo. Nelle ultime ore importanti movimento per il reparto avanzato, ad un passo dalla cessione il colombiano Duvan Zapata, sempre più vicino al campionato cinese per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro ...

Calciomercato Sampdoria - Sabatini prepara il primo colpo : in arrivo il portiere brasiliano Jandrei : Il nuovo dirigente doriano ha individuato il primo colpo della sua gestione, si tratta del portiere brasiliano Jandrei Arrivato da pochi giorni alla Sampdoria, Walter Sabatini si è già messo al lavoro per rinforzare la rosa di Giampaolo. Il dirigente doriano ha individuato il primo colpo da piazzare in questo mercato, si tratta del portiere brasiliano Jandrei, giocatore classe 1993 di proprietà della Chapecoense. Nei prossimi giorni ...

Sampdoria - SABATINI UFFICIALE : RESPONSABILE AREA TECNICA/ Ultime notizie : primo colpo? Occhi su Razvan Marin! : Walter SABATINI è stato annunciato dalla SAMPDORIA come RESPONSABILE dell'AREA TECNICA: affiancherà Carlo Osti. Il dirigente torna in sella dopo le dimissioni di marzo dal gruppo Suning(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 08:30:00 GMT)

Calciomercato - assalto al Palermo : Sampdoria e Bologna tentano il colpo : Calciomercato, Sampdoria E Bologna GUARDANO IN CASA Palermo – Nella giornata di ieri il Palermo è sceso in campo nella gara d’andata della finale dei playoff di Serie B, successo dei rosonero contro il Frosinone grazie ad un super La Gumina, l’attaccante adesso nel mirino di diversi club del campionato di Serie A. Secondo quanto riguarda ‘Gianluca Di Marzio’ i club maggiormente interessati sono Bologna e Sampdoria ...

Sampdoria - in arrivo il colpo in difesa per una coppia di centrali “esilarante” : Sampdoria alle prese con le prime schermaglie di calciomercato, la difesa è una delle priorità data la partenza di Matias Silvestre La Sampdoria sta lavorando ad un acquisto in difesa. Il centrale Matias Silvestre si appresta a salutare il club, dunque Osti e Pradè si sono messi sulle tracce di un sostituto per la retroguardia di mister Giampaolo. Ebbene, secondo quanto rivelato da Skysport, la Sampdoria sta provando a comporre una coppia di ...

Sampdoria - colpo Majer : incontro a Zagabria : Genova .- È Lovro Majer il secondo colpo in entrata della Sampdoria . Oggi la società blucerchiata si incontrerà a Zagabria con la Lokomotiva per limare gli ultimi dettagli di una trattativa lunga e ...

Sampdoria scatenata : dopo Colley - in arrivo il secondo colpo e la rivoluzione tra i pali : Sampdoria alle prese con diverse trattative di calciomercato molto interessanti, a mister Giampaolo sono state date determinate garanzie La Sampdoria è partita con le marce alte in questa sessione di calciomercato estiva. Il club del patron Ferrero, ha chiuso il primo colpo, il difensore Colley che arriverà dal Genk come annunciato già nella giornata di ieri. Ma non è tutto, il Doria potrebbe a breve ufficializzare anche un altro arrivo, vale a ...