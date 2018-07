Salvini posta Affari | bufera politicaSi arriva addirittura a Mussolini

La risposta di Matteo Salvini a Famiglia Cristiana : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, replica nuovamente alle critiche espresse dal settimanale di ispirazione cattolica "Famiglia Cristiana" e su Twitter, rilanciando anche le copertine di Rolling Stone e L'Espresso, scrive: "A odio e disprezzo rispondiamo col sorriso e col perdono. Vi voglio bene Amici".Continua a leggere

'Non ci interessa' : Salvini ha respinto la proposta di indennizzo europeo per i migranti : 'Apprezziamo il lavoro dell'Italia e il vostro sostegno al fine di una partnership strategica, politica e di sicurezza tra Italia e Libia' ha detto al-Sarraj, nel corso di un colloquio durato circa ...

"Non ci interessa" : Salvini ha respinto la proposta di indennizzo europeo per i migranti : I soldi dell’Europa non li vogliamo: La Lega accoglie con atteggiamento men che tiepido l’idea di Bruxelles di indennizzare i paesi dell’Unione che si troveranno a dover accogliere i migranti. Nonostante Giuseppe Conte usi toni più conciliatori. “Non è mai stata fatta una questione di soldi”, ha commentato il premier che, nonostante abbia ammesso di non aver ancora “studiato” la proposta ...

Crocifisso obbligatorio in scuole e uffici pubblici/ Ultime notizie : la proposta di legge di Salvini : Crocifisso obbligatorio in scuole e uffici pubblici. Ultime notizie: la proposta di legge del ministro dell'interno, Matteo Salvini. Si attende ora l'esame alla Camera(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:11:00 GMT)

Proposta Ue : «6mila euro a migrante». Salvini : «All’Italia non serve l’elemosina» : Sarebbe questa, secondo il quotidiano inglese, una delle idee che la Commissione europea presenterà oggi. Respinta al mittente dal ministro dell’Interno italiano

Proposta Ue : «6 mila euro a migrante». Salvini : «All’Italia non serve l’elemosina» : Sarebbe questa, secondo il quotidiano inglese, una delle idee che la Commissione europea presenterà oggi. Respinta al mittente dal ministro dell’Interno italiano

Migranti - la proposta della Ue sui centri controllati : “6mila euro per ogni persona”. Salvini : “No all’elemosina” : “Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l’Italia non ha bisogno di elemosina“. Parola del ministro dell’Interno Matteo Salvini che respinge al mittente la proposta dell’Ue, riportata dal Financial Times, di pagare 6mila euro per ogni migrante salvato nel Mediterraneo e accolto da uno dei paesi membri. “L’ipotesi non esiste – ha detto Salvini a margine della visita del sacrario dei Vigili del fuoco. ...

Taglio delle tasse : botta e risposta tra Salvini e Tria : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lancia un messaggio relativo al Taglio delle tasse, che però non sembra trovare l’entusiasmo del collega all’Economia, Giovanni Tria. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, il vicepremier ribadisce quelli che sono i capisaldi del contratto di governo: "Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire con Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in ...

Asia Argento insulta Salvini su Twitter : “mer**”/ Botta a risposta sui social : si attende la replica di Matteo : Asia Argento insulta Salvini su Twitter: “mer**”. Il ministro: “Beviamo un caffè e mi dici che problemi hai”. Botta e risposta a distanza fra l'attrice e il leader del carroccio(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 14:40:00 GMT)

ASIA ARGENTO INSULTA Salvini SU TWITTER : “MER**”/Il botta a risposta sui social : "Il Ministro trolla le donne" : ASIA ARGENTO INSULTA SALVINI su TWITTER: “MER**”. Il Ministro: “Beviamo un caffè e mi dici che problemi hai”. botta e risposta a distanza fra l'attrice e il leader del carroccio(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 12:33:00 GMT)

Botta e risposta tra Asia Argento e Salvini : Scontro a distanza tra Asia Argento e Matteo Salvini. Tutto inizia quando il vicepremier e ministro dell'Interno torna con un tweet sulla polemica con Roberto Saviano commentando un messaggio che l'ex ...

Proposta del dirigente CNR : Drogare tutti gli italiani cosi non votano Salvini : Proposta del dirigente CNR: Drogare tutti gli italiani cosi non votano salvini Siamo alla pura follia, ma di quella incurabile!!… L'articolo Proposta del dirigente CNR: Drogare tutti gli italiani cosi non votano salvini proviene da Essere-Informati.it.

Saviano - c'è posta per te : ecco la querela di Salvini : La carta intestata è quella del Viminale. Perché la denuncia che Matteo Salvini ha deciso di mettere nero su bianco e portare alla Questura di Roma non è tanto, o non solo, per difendere sé stesso dalle affermazioni di Roberto Saviano. Ma anche "nell'interesse del Ministero dell'Interno" nella sua interezza.La denuncia, depositata nelle mani dell'addetto di polizia giudiziaria, porta la data del 20 luglio ma si tratta di un errore di battitura, ...

SAVIANO CHOC : “Salvini - TI ECCITANO BIMBI MORTI IN MARE?/ Risposta del Ministro : “una carezza e una querela” : Roberto SAVIANO contro Matteo Salvini, ultimo attacco CHOC: "ti ECCITANO vedere i BIMBI MORTI in MARE?". Caso Open Arms e foto migranti annegati: "Ministro Malavita, assassino!"(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 20:57:00 GMT)