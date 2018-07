Salvini | ' non siamo razzisti | pensiamo a sicurezza e a bassa natalità'

Tajani : "Forza Italia non voterà Foa presidente della Rai - Salvini avrebbe dovuto consultarci" : Dal vicepresidente di Forza Italia stop a Foa presidente di Viale Mazzini: "Avremmo voluto che si fosse seguito un metodo diverso". Netta opposizione al decreto dignità e all'atteggiamento del M5s sul capitolo Tav. A Salvini: "Auspico che la Lega torni a far parte del centrodestra"

Ambulanti - lettera aperta a Salvini di un sindaco del Salento 'Non manderò i miei vigili a fare multe' : 'Caro ministro le scrivo per dirle che io i miei vigili non li manderò a pattugliare le spiagge ed a sanzionare i venditori Ambulanti, i 'vu cumprà' come li chiama qualche suo senatore'. Lo scrive su ...

E' ora di fare l'autopsia del presente : «Salvini non è la malattia : è solo il marcatore» : Marco Damilano, Michela Murgia e Zerocalcare. L'incontro un martedì mattina, tra molti dubbi e poche certezze. Sul ruolo dell'intellettuale. La destra egemone. Le parole perdute. La militanza e l’esigenza di schierarsi. Zerocalcare ci spiega il fascismo. Che non è solo una partita a bocce"

La lettera del sindaco di Racale Donato Metallo a Salvini : "Non manderò i vigili a multare i vu cumprà. Hanno cose più importanti da fare" : "Non manderò i miei vigili a multare i venditori ambulanti, Hanno compiti più importanti. Non li manderò a fare la guerra ai poveri". Inizia così la lettera che Donato Metallo, sindaco di Racale, in provincia di Lecce, invia al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il primo cittadino del Pd sceglie i social per condividere le sue critiche al decreto che prevede multe salate ai venditori ambulanti in spiaggia.I vigili ...

Di Maio : "Non c'è allarme razzismo in ItaliaE' un argomento usato per accusare Salvini" : "Non credo ci sia un allarme razzismo". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sottolineando che "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Matteo Salvini di essere di estrema destra"

Rai - Salvini non tratta su Foa presidente. Berlusconi accusa : “È ostaggio del M5S” : Gli ambasciatori sono al lavoro, timidamente, su come evitare lo scontro frontale tra Lega e Forza Italia in commissione Vigilanza Rai che dopodomani dovrebbe eleggere il presidente di viale Mazzini. Pontieri sfiduciati di fronte al muro alzato da Matteo Salvini che tiene duro sul nome di Marcello Foa. Non risponde alle telefonate in arrivo a Milan...

Salvini contro tutti : "Il governo non è razzista. Tanti reati colpa di stranieri" : Il ministro dell'Interno: "Aggredire è un reato, a prescindere dal colore della pelle, ma accusarci di razzismo è follia"

Rai - Salvini non tratta su Foa presidente. Berlusconi accusa : "È ostaggio del M5S" : La questione è politica, serve una figura di garanzia condivisa dai due terzi della Vigilanza Rai. Una maggioranza che Lega e 5 Stelle non hanno. Non c'è merce di scambio'.

Famiglia Cristiana - direttore Don Rizzolo : “Salvini? Mi fa piacere che si dichiari cattolico ma nei fatti non lo dimostra” : “Salvini? A me fa piacere che lui si dichiari cattolico, ma dovrebbe dimostrarlo anche con i fatti e seguire il Vangelo. Ma, dato che nei fatti non lo dimostra, la sua mi sembra più una strumentalizzazione del rosario e del Vangelo”. Sono le parole pronunciate a Ho scelto Cusano (Radio Cusano Campus) da Don Antonio Rizzolo, direttore del settimanale Famiglia Cristiana, a proposito del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e ...

Tav - Esposito (Pd) : “Scontro M5s-Lega? Tifo per Salvini. No Tav? Amati dai signori di Autostrade - non sono ambientalisti” : “Scontro M5s-Lega sul Tav? È la migliore dimostrazione che abbiamo messo insieme il diavolo e l’acqua santa. In questo caso Tifo per Salvini, ma perché Tifo per l’Italia”. sono le parole pronunciate a microfoni di Ho Scelto Cusano, su Radio Cusano Campus, dall’ex senatore del Pd, Stefano Esposito, che aggiunge: “La polemica tra M5s e Lega sul Tav è l’ennesima conferma che questo governo nasce da un contratto fuffa, ...

Mentana bacchetta Saviano "Salvini? Non lo chiamerei ministro Malativa" : Se dissenti e discuti nel merito sei nel campo della politica. Se consideri un politico ontologicamente avversario sei sul terreno della demonizzazione '. Anche perché, spiega Mentana , sulla ...

Foa non ha i voti - Viale Mazzini in bilico. Salvini avverte Fi : alleanza al capolinea : La nomina di Marcello Foa nel cda Rai e la sua indicazione per la presidenza di Viale Mazzini sta assumendo la portata di un pesante scontro politico, non solo tra tutta l’opposizione e la maggioranza giallo-verde. A spezzarsi potrebbero essere gli ultimi residui legami tra Lega e Forza Italia. Silvio Berlusconi è furioso con Matteo Salvini per la...

Foa non ha i voti - Viale Mazzini in bilico. Salvini a Fi : 'Alleanza al capolinea' : Non ci sono stati ambasciatori al lavoro e infine una scelta, quella leghista, di un personaggio così caratterizzato politicamente e culturalmente, lontano da tempo dal mondo berlusconiano. Ma anche ...

Foa non ha i voti - Viale Mazzini in bilico. Salvini avverte Fi : alleanza al capolinea : Non ci sono stati ambasciatori al lavoro e infine una scelta, quella leghista, di un personaggio così caratterizzato politicamente e culturalmente, lontano da tempo dal mondo berlusconiano. Ma anche ...