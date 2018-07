Salvini | ' non siamo razzisti | pensiamo a sicurezza e a bassa natalità'

Renzi : 'Gli attacchi razzisti sono una emergenza - chi sta al governo non lo neghi' | Salvini : 'E' una sciocchezza' : Daisy Osakue è una campionessa italiana. E' stata selvaggiamente picchiata da schifosi razzisti. Gli attacchi contro persone di diverso colore della pelle sono una emergenza. Ormai è un'evidenza, che ...

Daisy Osakue - Martina : “Governo complice se non vede razzismo. Denunciamo miopia di Salvini e Di Maio” : “Non vedere il grave rischio che stiamo correndo dopo che si moltiplicano i casi di violenza sui migranti è un clamoroso errore. Il problema c’è, c’è una spirale razzista preoccupante che va riconosciuta e combattuta e un governo che non riconosce il problema diventa complice di questa spirale. Noi Denunciamo questa miopia da parte del governo di Salvini e Di Maio e di tutti quelli che rincorrono dichiarazioni a negare il ...

Salento - il sindaco di Racale a Salvini : “Non mando i vigili a fare le multe agli ambulanti. Altro di più giusto da fare” : “Ministro Salvini, le scrive un sindaco di un piccolo paese del Salento. Le scrivo per dirle che io i miei vigili non li manderò a pattugliare le spiagge ed a sanzionare i venditori ambulanti, i “vu cumpra’” come li chiama qualche suo Senatore. Non li manderò perché i miei vigili hanno Altro da fare, più importante, più giusto”. Donato Metallo, sindaco Pd di Racale, nel Leccese, dice no al Piano spiagge sicure voluto dal ministero ...

Ferita all'occhio Daisy Osakue - atleta azzurra. Salvini : «Non c'è emergenza razzismo» : Aggredita mentre tornava a casa a Moncalieri, intorno a mezzanotte. Daisy Osakue, 22enne lanciatrice del disco e azzurra della nazionale di atletica leggera, è stata colpita in pieno volto da...

Atleta aggredita - la sinistra incolpa Salvini. Ma lui : "Non c'è un'emergenza razzismo" : C'è il segretario del Pd Maurizio Martina che già sogna una grande mobilitazione a settembre per "rispondere al clima d'odio". "Non vedere il grave rischio che stiamo correndo, dopo che si moltiplicano i casi di violenza sui migranti - dice - è un clamoroso errore". I dem, in calo di consensi, cavalcano la vile aggressione a Daisy Osakue, l'Atleta azzurra aggredita nella notte a Moncalieri da alcuni che l'hanno bersagliata con un fitto lancio di ...

Daisy - la sinistra incolpa Salvini. Ma lui : "Non c'è un'emergenza razzismo" : C'è il segretario del Pd Maurizio Martina che già sogna una grande mobilitazione a settembre per "rispondere al clima d'odio". "Non vedere il grave rischio che stiamo correndo, dopo che si moltiplicano i casi di violenza sui migranti - dice - è un clamoroso errore". I dem, in calo di consensi, cavalcano la vile aggressione a Daisy Osakue, l'atleta azzurra aggredita nella notte a Moncalieri da alcuni che l'hanno bersagliata con un fitto lancio di ...

Daisy Osakue - Salvini : 'Spero di incontrarla : emergenza razzismo? Non esiste' : 'Spero di incontrarla e vederla gareggiare il prima possibile', dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini augurando una veloce guarigione all'atleta Daisy Osakue, colpita da un uovo a ...

Daisy : Salvini - In Italia non c'è emergenza razzismo : "Ogni aggressione va punita e condannata, sono e sarò sempre a fianco di chi subisce violenza. Di certo l'immigrazione di massa permessa dalla sinistra negli ultimi anni non ha aiutato, per questo sto lavorando per fermare scafisti e clandestini. emergenza razzismo in Italia? Non diciamo sciocchezze, ricordo che solo negli ultimi tre giorni, nel silenzio generale, la Polizia ha arrestato 95 immigrati, mentre altri 414 sono ...

Caccia al nero - 11 casi in 50 giorni. Salvini non può liquidare il razzismo con una battuta di quarta categoria : In un momento in cui viene sottovalutata l’ondata di violenza razzista, licenziata dal ministro Salvini con una battuta di quarta categoria. Proprio oggi, in occasione della Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani, è venuto il momento di diffondere e difendere la verità contro chi semina odio e crea Fake News ad arte per giustificare e fomentare questa violenza razzista e xenofoba. Che trova origine solo dalle bugie come quella su ...

"Salvini e Di Maio - non potete negare il clima razzista nascondendo la testa sotto la sabbia" : Enrico Mentana commenta l'ultima aggressione di presunta matrice razzista che ha scosso il nostro Paese e si scaglia contro i partiti di maggioranza. Il riferimento è alla vicenda che ha coinvolto l'atleta italiana Daisy Osakue, aggredita nella notte da un gruppo di giovani a Moncalieri, in provincia di Torino, mentre tornava a casa.Salvini, Di Maio, ma come si fa a dire che non c'è un aumento allarmante di episodi di intolleranza ...

Salvini : 'non siamo razzisti - pensiamo a sicurezza e a bassa natalità' : Matteo Salvini, a quasi 60 giorni dall'avvio del suo mandato di ministro dell'Interno, torna a parlare dello scottante tema dell'immigrazione e risponde alla sinistra che lo ha accusato di fomentare razzismo ed odio nei confronti dei migranti. In molti, lo hanno accusato di essere in qualche modo responsabile (con le sue dichiarazioni) di alcuni violenti episodi xenofobi, come quello accaduto solo ieri, domenica 29 luglio, ad Aprilia (alle porte ...