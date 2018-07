Salvini | Emergenza razzismo? Sciocchezze

Renzi : 'Attacchi razzisti sono emergenza - chi sta al governo non lo neghi'. Salvini : 'E' un sciocchezza' : Daisy Osakue è una campionessa italiana. E' stata selvaggiamente picchiata da schifosi razzisti. Gli attacchi contro persone di diverso colore della pelle sono una emergenza. Ormai è un'evidenza, che ...

Daisy Osakue - Salvini : 'Spero di incontrarla : emergenza razzismo? Non esiste' : 'Spero di incontrarla e vederla gareggiare il prima possibile', dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini augurando una veloce guarigione all'atleta Daisy Osakue, colpita da un uovo a ...

Daisy : Salvini - In Italia non c'è emergenza razzismo : "Ogni aggressione va punita e condannata, sono e sarò sempre a fianco di chi subisce violenza. Di certo l'immigrazione di massa permessa dalla sinistra negli ultimi anni non ha aiutato, per questo sto lavorando per fermare scafisti e clandestini. emergenza razzismo in Italia? Non diciamo sciocchezze, ricordo che solo negli ultimi tre giorni, nel silenzio generale, la Polizia ha arrestato 95 immigrati, mentre altri 414 sono ...

Salvini : condanno aggressione - emergenza razzismo sciocchezze : Roma, 30 lug., askanews, - 'Ogni aggressione va punita e condannata, sono e sarò sempre a fianco di chi subisce violenza. Di certo l'immigrazione di massa permessa dalla sinistra negli ultimi anni non ...

Daisy Osakue aggredita : «Volevano colpire ragazza di colore». Salvini : «Nessuna emergenza razzismo» : Anche lui però ribadisce che nel nostro Paese non esiste alcuna escalation di episodi razzisti «L'Italia è un paese di grande rispetto per l'altro, di grande accoglienza» Tanti i commenti del mondo ...

Emergenza campi rom nella capitale - Raggi da Salvini che promette : 'Li chiudiamo tutti' : Vertice al Viminale tra il ministro dell'Interno e la sindaca di Roma. Appena ieri la Corte europea a bloccato uno sgombero. Salvini chiede la linea dura: 'Serve passare ai fatti' -

Salute - emergenza sangue : Salvini incontra il Presidente Avis : Donare prima di partire per le vacanze. L’invito dell’Avis (Associazione Volontari Italiani del sangue) per far fronte all’emergenza sangue in estate è stato raccolto dal Ministero dell’Interno, con un incontro tra il Ministro Matteo Salvini, il neo eletto Presidente dell’Avis nazionale Gianpietro Briola e il Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi. ”Sono un donatore – ha detto il Ministro ...

Migranti - D’Alema : “Unica emergenza in Italia è Salvini. La brutalità può anche avere consenso - ma tale rimane” : “L’emergenza Migranti è finita a partire dall’agosto del 2017. L’unica emergenza è Salvini. Lui ha messo il Paese in uno stato di agitazione e di tensione drammatica per una questione che non esiste”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, ospite di In Onda (La7). “Io spero che Salvini tra un comizio e l’altro legga i dati del ministero degli Interni” – ...

Migranti : Bussolati (Pd) - colpa di Salvini se Milano di nuovo in emergenza : Milano, 10 lug. (AdnKronos) - "Da due anni non avevamo a Milano il problema dei cosiddetti transitanti. Che cosa è cambiato? Che c’è al Governo Salvini con le sue politiche boriose e inefficaci". Lo dichiara il segretario del Pd metropolitano milanese e consigliere regionale Pietro Bussolati in meri

Migranti - Macron nega l'emergenza Ira di Salvini : "Arroganza francese" : Nuovo, duro attacco di Matteo Salvini a Emmanuel Macron. Mentre il presidente francese è in vista dal Papa in Vaticano, il vicepremier non manca di lanciare una nuova stoccata alla Francia sul tema Migranti."Se per Macron in Italia non esiste un problema immigrazione - ha detto Salvini - allora che apra subito le porte di casa sua ai 9.000 immigrati che la Francia si era impegnata ad accogliere dall'Italia con gli accordi firmati in Europa. ...

Migranti - Salvini attacca Macron : «Arroganza francese». L'Eliseo : «In Italia non c'è emergenza»» : C'è una crisi politica interna all'Europa dovuta ai movimenti secondari» dei Migranti che si spostano dai Paesi di primo arrivo

Salvini e l'emergenza migranti : 'Centri di accoglienza a sud della Libia' : 'Giovedì a Bruxelles sosterremo di comune accordo che i centri di accoglienza e identificazione vanno costruiti a sud della Libia per aiutare a bloccare l'immigrazione che stiamo subendo entrambi'. ...