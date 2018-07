Salvini e Di Maio | non potete negare il clima razzista nascondendo la testa sotto

Di Maio : no allarme razzismo - lo usano contro Salvini : Secondo il vicepremier "si sta usando questo argomento perché chi è di sinistra e non lo è più lo usa per accusare Salvini di essere di estrema destra". I migranti al centro dell'incontro di oggi alla Casa Bianca.

DALLA CINA/ Lao Xi : Saviano lavora per Salvini e Renzi sta con Di Maio : Occorre andare oltre le apparenze. Saviano lavora per Salvini. Renzi di fatto sta con Di Maio E la prossima crisi consoliderà il successo del governo. Ecco perché. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 06:01:00 GMT)GOVERNO NO-TAV?/ Sapelli: andrebbe fatta ma vinceranno i noSGOMBERO CAMPING RIVER/ La mossa di Salvini prepara il voto anticipato, di M. Bottarelli

L'FPÖ austriaco invita Salvini : "Macché Maiorca - vieni da noi" : A deciderlo era stato il massimo organo rappresentativo della più grande isola delle Baleari, che in seduta plenaria aveva voluto condannare in modo simbolico la politica decisa dal ministro degli ...

Sondaggi : il Governo Conte piace agli italiani - Toninelli - Salvini e Di Maio ministri più apprezzati : Un Sondaggio Ipsos realizzato per il Corriere della Sera riporta l'alto gradimento per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e per il suo Governo. Salvini, Di Maio e Toninelli i ministri più apprezzati, risalta il gradimento del loro operato fra gli elettori di Forza Italia e di Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Gentiloni si fa avanti : “Il peggio deve ancora venire - uniamoci contro Di Maio e Salvini” : Dura intervista dell'ex Presidente del Consiglio ed esponente di primo piano del Partito Democratico contro il governo Conte e l'alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle: "Il peggio deve ancora arrivare. Se si pensa di aumentare il debito pubblico, si sappia che non si va contro l’Europa. Si va a sbattere contro un muro internazionale".Continua a leggere

Gentiloni : Ondata populista pericolosa e il peggio deve ancora arrivare. Ci vuole una grande alleanza per fermare Di Maio e Salvini : Sui mercati è tornato il rischio Italia, nonostante i fondamentali della nostra economia siano buoni. Il peggio deve ancora arrivare. Se si pensa di aumentare il debito pubblico, si sappia che non si ...

Salvini - primo selfie social in spiaggia : 'Altro che Maiorca - viva la Romagna' : Nuovo tweet di Matteo Salvini, con tanto di selfie in riva al mare, all'indomani della decisione del consiglio comunale dell'isola spagnola che ha votato all'unanimità una mozione per bandirlo come '...

Salvini su Facebook : "Evviva la Romagna - altro che Maiorca - baci ai rosiconi" : Matteo Salvini ha 'postato' su Facebook un suo 'selfie' in spiaggia. "Primo bagno dell'anno. Evviva la Romagna, altro che Maiorca, baci ai rosiconi", ha scritto il ministro dell'Interno, che nella foto appare a petto nudo.Il riferimento polemico è alla decisione del Consiglio comunale di Maiorca di proclamarlo "persona non gradita" per le sue posizioni su migranti e Rom. Già da ieri, Salvini, che si trova per qualche giorno in ...

