Salvini contro tutti | Il governo non è razzista Tanti reati colpa di

"Tanti nemici - tanto onore"/ Pd e Sinistra contro ministro dell'Interno : "Salvini cita Mussolini - dimissioni!" : "Tanti nemici, tanto onore": ministro dell'Interno nella bufera, Partito Democratico e Sinistra contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per la citazione di Mussolini(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:45:00 GMT)

Salvini contro bassa natalità : "Usata per importare migranti" : Mettere al mondo un erede costa, e parecchio. Ma gli assegni familiari valgono poco, i bonus gas e luce sono una bazzecola, i libri per le scuole restano un salasso. Gli asili chiudono troppo presto, ...

BERLUSCONI - SCONTRO COL GOVERNO SU NOMINE RAI/ Forza Italia : “follia cancellare Tav - Salvini come fai?” : Silvio BERLUSCONI contro le NOMINE Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il GOVERNO fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Gentiloni si fa avanti : “Il peggio deve ancora venire - uniamoci contro Di Maio e Salvini” : Dura intervista dell'ex Presidente del Consiglio ed esponente di primo piano del Partito Democratico contro il governo Conte e l'alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle: "Il peggio deve ancora arrivare. Se si pensa di aumentare il debito pubblico, si sappia che non si va contro l’Europa. Si va a sbattere contro un muro internazionale".Continua a leggere

Tav - Esposito (Pd) : “Scontro M5s-Lega? Tifo per Salvini. No Tav? Amati dai signori di Autostrade - non sono ambientalisti” : “Scontro M5s-Lega sul Tav? È la migliore dimostrazione che abbiamo messo insieme il diavolo e l’acqua santa. In questo caso Tifo per Salvini, ma perché Tifo per l’Italia”. sono le parole pronunciate a microfoni di Ho Scelto Cusano, su Radio Cusano Campus, dall’ex senatore del Pd, Stefano Esposito, che aggiunge: “La polemica tra M5s e Lega sul Tav è l’ennesima conferma che questo governo nasce da un contratto fuffa, ...

Silvio Berlusconi durissimo contro Matteo Salvini : 'Rai - un pessimo segnale. Come fai a governare col M5s?' : Non solo i retroscena di stampa sullo scontro e la rottura imminente tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini . Già, perché ci sono anche le parole del Cavaliere, che intervistato da La Stampa mostra ...

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi - durissimo scontro su Marcello Foa in Rai : alleanza finita : La nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai polverizza quel centrodestra che, già da tempo, scricchiolava. Già, perché Silvio Berlusconi sarebbe letteralmente furibondo con Matteo Salvini per una scelta che non reputa di garanzia e che, soprattutto, non gli era stata anticipata. Nemmeno una telefonata, sbotta il Cavaliere con i suoi. Ragioni per le quali il veto di Forza Italia in Commissione Vigilanza sul nome di Foa sarà difficile da ...

TAV - scontro tra Lega e 5 Stelle. Salvini avvisa Conte : Occorre andare avanti : Teleborsa, - Dopo mesi di silenzio, lalinea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione torna a conquistare le prime pagine dei quotidiani creando malumori e spaccature nel nuovo esecutivo . Se, infatti,...

MAIORCA CONTRO Salvini : “PERSONA NON GRATA”/ Ultime notizie : nella “lista nera” potrebbe finire anche Trump : MAIORCA a SALVINI "Persona non gradita". Ultime notizie, arriva la replica del ministro dell'interno: "Chi se ne frega se non mi vogliono, le vacanze le faccio in Italia"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:04:00 GMT)

"Salvini non è persona gradita" : la nota isola del Mediterraneo contro il Ministro dell'Interno : Persino Melania Trump si è schierata contro questa politica ignobile del marito e adesso i politici di Maiorca hanno esortato il presidente del Consiglio Comunale, Miquel Ensenyat , a fare quanto ...

Sulla Tav è scontro Salvini-Di Maio. Chiamparino : 'Pronto a referendum' : Mentre i Cinquestelle premono per il blocco dell'opera, il Carroccio chiede di andare avanti valutando costi e benefici di un'eventuale rinuncia. Nel mezzo della contesa il premier Conte fa sapere che ...

Nina Zilli-Salvini - è scontro : la cantante ed il ‘vaffa’ a Matteo - il politico accusa l’artista italiana di utilizzare soldi pubblici : Nina Zilli e Matteo Salvini mal si sopportano, lo scontro tra il politico e la cantante è sui social Una divergenza di idee si è evoluta per Nina Zilli e Matteo Salvini in un botta e risposta sui social network. Il 5 luglio, quando la vicenda dei migranti lasciati morire sui barconi nel mar Mediterraneo imperversava su giornali e tv, la cantate durante un suo concerto ha voluto dire la sua mandando a quel paese il Ministro ...

Spiagge Sicure - al via il piano Salvini contro abusivi e vu cumprà : dal Viminale 2.5 milioni : Entra nel vivo il piano 'Spiagge Sicure - Estate 2018' con uno stanziamento di due milioni e cinquecentomila euro. È l'ammontare del finanziamento proveniente dal Fondo unico giustizia che sarà ...

