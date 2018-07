Salute | ecco il frutto che previene l’influenza

Estate - Salute : non mettiamo abbastanza crema solare - ecco la dose corretta : Le raccomandazioni sull’utilizzo di creme solari per evitare i danni da abbronzatura sono ormai note: per essere sicuri di avere uno scudo efficace contro i raggi Uva e Uvb è necessario scegliere un prodotto con un buon fattore di protezione (un Spf più alto possibile ma mai sotto il 6); applicare la crema almeno ogni due ore e dopo essere usciti dall’acqua; non dimenticare nessuna zona del corpo (ad esempio fare attenzione alla ...

Paura per Ornella Vanoni : cancellato il concerto. Ecco le sue condizioni di Salute : FUNWEEK.IT - Domenica 29 luglio avrebbe dovuto tenersi presso Zafferana in provincia di Catania il concerto di Ornella Vanoni, ma l'artista dalla voce calda e suadente si è vista costretta ad ...

Salute : la dieta portfolio riduce molti fattori di rischio per le malattie cardiache - ecco quali : I ricercatori dell’University of Toronto hanno scoperto che la dieta portfolio, un’alimentazione a base vegetale che ha già dimostrato in precedenza di ridurre i livelli di colesterolo, riduce anche altri fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, come ipertensione, trigliceridi e infiammazione. Oltre a ridurre il colesterolo LDL di circa il 30% quando abbinata ad una dieta povera di grassi saturi, i ricercatori hanno scoperto che la ...

Ecco perché avere un cane rende felici e fa perfino bene alla Salute : La scienza indaga il rapporto uomo animale Meg Olmert, autrice del libro 'Made For Each Other: la biologia del legame uomo-animale', spiega che tra proprietario e animale domestico esiste un sistema ...

Salute : morso da ragno violino? Ecco cosa fare : Per fare chiarezza sulla reale pericolosità del ragno violino, protagonista di recenti casi di morsi che hanno interessato i media e la popolazione, il Centro antiveleni della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma ha elaborato una scheda informativa a cura di Maurizio Soave “per fugare paure ingiustificate“. Il ragno violino “non è aggressivo“, rassicura l’esperto, “è un animale schivo e solitario, non attacca e si ...

Una corretta idratazione è fondamentale per migliorare l’aspetto e la Salute della pelle - ecco perché : Mare, sole e vacanze, l’estate è arrivata e come ogni anno la nostra pelle è messa a dura prova tra sudate, sport all’aria aperta ed esposizione ai raggi solari. Ma nonostante lo stress a cui è sottoposta, nella stagione estiva è sempre “in primo piano” complice l’abbigliamento più leggero. Cosa fare allora per proteggerla e mantenerla sempre sana e al massimo della sua bellezza? Iniziamo col dire che la pelle è l’organo al tempo stesso più ...

Estate & Salute : il decalogo dei pediatri - ecco gli alimenti da mettere in tavola e quelli da evitare : L’Estate è finalmente arrivata! Anzi, per molti ha già preso il via da alcuni giorni. Soprattutto per i bambini, che si sono messi alle spalle l’anno scolastico e si sono riversati nelle località di mare e di montagna di tutta Italia per godersi le vacanze. Per i piccoli il menu dei mesi di luglio e agosto non prevede solo bagni e passeggiate nei boschi ma anche strappi alla regola sul fronte alimentare. E così non sono pochi i bimbi che ...

Caffè e Salute : ecco le dosi consigliate : Sensibilità al Caffè: c’è chi può bere 5 tazzine al giorno senza grossi problemi e chi passa la nottata in bianco per averne bevuta solo una. Il modo in cui gli individui metabolizzano la caffeina dipende anche dal corredo genetico, per cui è possibile dividere i consumatori di Caffè in tre gruppi: quelli ad alta, a media e a bassa sensibilità al Caffè. Non esiste quindi una dose consigliata che possa andar bene per tutti, ma bisogna prima ...

Salute : ecco quali alimenti nutrono e proteggono la pelle : Che i raggi solari siano essenziali per la sintesi della vitamina D è ormai risaputo, ma non è lo stesso per i danni alla Salute da essi provocati, in particolare quelli dovuti agli UVB. In molti, infatti, credono che una buona crema solare e un paio di occhiali siano sufficienti a proteggere pelle e occhi dai danni causati dai raggi ultravioletti (tumori inclusi), ma nessuna crema solare, neanche quelle a protezione 50+, ci protegge al 100% e ...

Il kiwi nella dieta : ecco perchè fa dimagrire e fa bene alla Salute : Il kiwi nella dieta oltre a far dimagrire fa bene perchè ricco di molte proprietà benefiche per l'organismo. ecco quali ed il menù di una settimana.

Findus ritira 14 lotti di minestrone surgelato : rischi per Salute - ecco perché : ' La decisione è stata presa in linea con la politica di massima tutela dei propri consumatori e della qualità dei propri prodotti ' , spiega l'azienda. LEGGI ANCHE Sostanza cancerogena in farmaci ...

Vitamina D : ecco gli effetti di una carenza in gravidanza sulla Salute di madre e bambino : Un nuovo studio, pubblicato su PLOS One, ha dimostrato che una donna su 3 in Norvegia ha una carenza di Vitamina D alla fine della gravidanza. La percentuale nei mesi invernali sale al 50%, poiché la luce solare, fonte principale di Vitamina D, è poca ed è difficile ottenere i giusti livelli solo dall’alimentazione. Se poi si aggiunge che in estate si usano creme solari per proteggere la pelle, le difficoltà di produrre la Vitamina ...

Salute e moda : ecco perché è necessario lavare scarpe e vestiti nuovi prima di indossarli : scarpe e abiti nuovi, con le loro sostanze di lavorazione, sono all’origine di molte allergie anche gravi: si stima che possano rappresentare più dell’11% delle allergie da contatto. E attraverso abiti e calzature spesso fabbricati in Paesi non Ue, la pelle può entrare in contatto anche con sostanze cancerogene. A lanciare l’allarme è l’Agenzia nazionale della sicurezza sanitaria (Anses) francese, che ha stilato un ...

Salute & benessere : ecco 3 esercizi per rassodare i glutei [VIDEO] : Il momento di mettere mano a teli mare e crema solare è arrivata, e l’ormai celebre prova costume rischia di “pesare”sull’umore: ben un italiano su 4 (25%) dichiara di non sentirsi fisicamente ancora pronto e che le imperfezioni svelate dallo specchio arrivano a minare l’autostima (33%). E’ quanto emerge da uno studio di In a Bottle condotto con metodologia Woa (Web Opinion Analysis) su circa 3.000 ...