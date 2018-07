Salute | dentisti | la principale fobia dei pazienti è il prezzo

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 luglio 2018) Sempre più italiani si rivolgono alle strutture private per le prestazioni mediche, con l’incasso dei ticket sanitari in calo del 13% negli ultimi quattro anni. Lo rivela l’analisi del Tribunale per i diritti del malato, basata sugli ultimi dati diffusi dalla Corte dei Conti. Uno dei settori particolarmente toccato da questo trend è quelloco, ambito sanitario particolarmente delicato sia per i costi degli interventi che per la paura irrazionale che scatena in molti individui. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, ben il 20% delle persone soffre di odonto, ovvero la paura del dentista. Le cinque grandi paure dal dentista: I costi degli interventi (risposta data dal 90% degli intervistati); Il dolore degli interventi (88%); Gli interventi sbagliati e i possibili danni permanenti (76%); Le sedute lunghe e ripetute nel tempo (62%); Dover implementare ...