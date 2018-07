Salento | Xylella | i pesticidi ci uccideranno Intervista all' oncologo Giuseppe Serravezza

politicamentescorretto.info

: RT @mimmopelagalli: Xylella, De Castro e Fitto dettagliano il piano per il Salento - AgroNotizie - Economia e politica @agronotizie https:/… - rubinaxxio : RT @mimmopelagalli: Xylella, De Castro e Fitto dettagliano il piano per il Salento - AgroNotizie - Economia e politica @agronotizie https:/… - agronotizie : RT @mimmopelagalli: Xylella, De Castro e Fitto dettagliano il piano per il Salento - AgroNotizie - Economia e politica @agronotizie https:/… - mimmopelagalli : Xylella, De Castro e Fitto dettagliano il piano per il Salento - AgroNotizie - Economia e politica @agronotizie -

(Di lunedì 30 luglio 2018) 'Io non ho la risposta, ma so che, di fronte ai dubbi e alle incertezze che la scienza mostra, bisogna sospendere il giudizio e stare attenti a non fare danni . E se diamo tempo a Madre Natura ...