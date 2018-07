Salento | il sindaco di Racale a Salvini | “Non mando i vigili a fare le multe agli

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 luglio 2018) “Ministro, le scrive undi un piccolo paese del. Le scrivo per dirle che io i mieinon li manderò a pattugliare le spiagge ed a sanzionare i venditori ambulanti, i “vu cumpra’” come li chiama qualche suo Senatore. Non li manderò perché i mieihanno altro da, più importante, più giusto”. Donato Metallo,Pd di, nel Leccese, dice no al Piano spiagge sicure voluto dal ministero dell’Interno. Con un lungo post su Facebook che ha ottenuto migliaia di like, commenti e condivisioni, Metallo spiega che i“sono lì a prevenire i reati ambientali, grandi e piccoli, sono lì a fornire aiuto a cittadini e turisti, sono lì a mandare via i parcheggiatori abusivi (quasi sempre italiani ed affiliati alla malavita… però quelli per voi signor Ministro non sono un problema), sono lì a evitare incidenti, a salvare ...