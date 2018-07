Sadé | la prossima principessa Disney sarà africana

wired

(Di lunedì 30 luglio 2018) Coerentemente al processo intrapreso negli scorsi anni,continua il percorso di diversificazione delle sue storie e dei suoi personaggi. È stato annunciato in queste ore, infatti, che ladella casa cinematografica. Gli studios di Topolino hanno infatti acquisito il pitch per un film intitolato, da un’idea originale degli sceneggiatori Ola Shokunbi e Lindsey Reed Palmer. La pellicola live-actionincentrata su una giovanedi nome, appunto, che vede il proprio regno minacciato da una misteriosa forza maligna: dovrà quindi andare alla scoperta dei suoi poteri magici e diventare una coraggiosa guerriera per difendere il proprio popolo. Accanto a lei il suo principe, che la sosterrà nell’avventura di salvare il regno.segnerà il primo filmoriginale in cui la protagonista è una donna. In ...