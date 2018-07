Rottamazione cartelle | scadenza il 31 luglio | cosa si paga e come saldare il debito col

Rottamazione cartelle ESATTORIALI/ Scadenza al 31 luglio per la prima rata : come pagare : ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI, Scadenza della prima rata fissata al 31 luglio. Le modalità di pagamento per aderire alle definizione agevolata con dei vantaggi(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 10:59:00 GMT)

Rottamazione cartelle esattoriali : scadenza rata il 31 luglio : Domani 31 luglio scade il termine per il versamento delle rate previste dalla Rottamazione cartelle esattoriali, la scadenza riguarda nello specifico i pagamenti relativi sia alla “Rottamazione bis” (D.L. 148/2017) sia alla prima definizione agevolata (D.L. 193/2016). Bisognerà prestare molta attenzione perché chi non rispetta la scadenza perderà i benefici previsti dalla norma con la ripresa delle procedure di recupero. I pagamenti ...

Rottamazione bis - scadenza entro luglio per 700mila cartelle : Grande successo per la Definizione agevolata. Sono più di 4 milioni le cartelle per le quali i contribuenti hanno chiesto l'adesione alla cosiddetta

Agenzia Entrate - Rottamazione bis per oltre 4 milioni di cartelle : Teleborsa, - rottamazione bis per oltre 4 milioni di cartelle . E' quanto emerge dai dati dell'Agenzia delle Entrate sui contribuenti che hanno richiesto la definizione agevolata che si contano in 4,...

Fisco : 4 mln cartelle per Rottamazione - per 700 mila 1° rata scade a luglio : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Sono oltre 4 milioni le cartelle per le quali i contribuenti hanno chiesto l’adesione alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione bis. Circa 700 mila cartelle (pari al 16% del totale) sono riferibili a debiti iscritti a ruolo tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017 per i quali il termine del pagamento della prima rata scade il prossimo 31 luglio. Lo riferisce l’Agenzia delle Entrate in ...

Rottamazione cartelle : in arrivo migliaia di pignoramenti per chi non ha pagato : La Rottamazione delle cartelle esattoriali dell'ex - Equitalia ha rappresentato, certamente, sia per lo Stato che per i contribuenti una soluzione comoda, quanto meno. Comunque, molti anche avendo aderito alla definizione agevolata non hanno, poi, rispettato l'impegno preso. Di conseguenza, l'amministrazione finanziaria sta per passare a metodi più pesanti per rientrare di quanto dovuto. In particolare quest'ultima vorrebbe procedere con dei ...

Ultimi giorni per la Rottamazione delle cartelle : come saldare i debiti con il fisco : I contribuenti che devono saldare il loro debito con il fisco attraverso la rottamazione delle cartelle hanno tempo fino a martedì 31 luglio per effettuare i pagamenti. La scadenza riguarda sia le cartelle tra il 2000 e il 2016, sia quelle relative al periodo gennaio-settembre 2017. Ecco come effettuare i versamenti.Continua a leggere

Rottamazione bis - al via servizio online che permette di scegliere quali cartelle pagare : Con il servizio online 'ContiTu', il contribuente può scegliere di pagare solo alcune delle cartelle del 2017, entro la scadenza del 31 luglio.Continua a leggere

Rottamazione bis - si può scegliere on line quali cartelle pagare : Si avvicina la prima scadenza per la Rottamazione-bis. Il prossimo 31 luglio è infatti il termine previsto per versare la prima o unica rata per le cartelle del 2017, ma chi fosse in difficoltà e ...

Campania - boom Rottamazione adesione a quota 122mila cartelle : Francesco Pacifico Hanno aderito più famiglie che imprese. Anche se il grosso del contenzioso sanato ha riguardo soprattutto il mondo delle aziende. Sul filo di lana Napoli ha battuto la più ricca ...