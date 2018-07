Rosy Abate 2 Foto | al via le riprese | Giulia Michelini torna a vestire i panni della

Rosy Abate 2 - inizio riprese : svelata la data del ritorno sul set di Giulia Michelini : La Regina di Palermo sta per tornare. Ci sono news importanti per la fiction Rosy Abate 2. L’inizio riprese è stato fissato. Gli attori torneranno sul set molto presto. Chi si era preoccupato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per l’assenza della serie tv con Giulia Michelini potrà quindi tirare un sospiro di sollievo. Rosy Abate 2 inizio riprese: dubbi e paure dei fan La presentazione dei palinsesti Mediaset e gli ...

Rosy Abate 2 : dal 16 luglio via alle riprese - le puntate dovrebbero andare in tv nel 2019 : Il 16 luglio inizieranno le riprese della serie televisiva Rosy Abate 2 [VIDEO] che vede protagonista Giulia Michelini, una delle attrici più amate della fiction: si girera' tra Napoli, Roma e Sicilia. Molto probabilmente bisognera' aspettare il prossimo anno per rivedere sul piccolo schermo la fiction la messa in onda dovrebbe scattare nella primavera del 2019. La serie Rosy Abate è prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi ed ha meritato la ...

Continuano le repliche de La Regina di Palermo su Canale 5 con la morte della Mares e in attesa di Rosy Abate 2 : Un'altra domenica pomeriggio di repliche quelle previste da Canale 5 che, subito dopo il Tg, terrà compagnia al pubblico con La Regina di Palermo. Ad andare in onda sarà lo speciale "riassunto" di episodi di Squadra Antimafia che ha visto come protagonista proprio Rosy Abate. Dall'arrivo in Sicilia per organizzare il matrimonio con il promesso sposo americano alla morte del fidanzato e dei fratelli, per Rosy tutto è cambiato e dalla sua ...

Mediaset punta sulle fiction : nuove edizioni per “L’Isola di Pietro” - “Rosy Abate” e la “Dottoressa Giò” : Sono sette i set della nuova fiction Mediaset: due appena aperti e cinque inizieranno a girare a inizio estate 2018. Al via i primi ciak delle nuove edizioni di “L’Isola di Pietro” con Gianni Morandi, di “Rosy Abate” con Giulia Michelini e di “La dottoressa Giò” con Barbara d’Urso. E ancora, quattro novità assolute: “Liar” con Alessandro Preziosi e Greta Scarano, “Un bel luogo per morire” con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, “Lontano da te” ...

Tutto pronto per Rosy Abate 2 : salto temporale e un Leonardino adolescente nei nuovi episodi? : Tutto è pronto per Rosy Abate 2. Dopo l'impegno ad Amici 17, Giulia Michelini tornerà a vestire i panni della famosa mafiosa di Squadra Antimafia al quale è stato registrato questo spin-off campione di ascolti nello scorso autunno di Canale 5. Alla regia dei nuovi episodi ci sarà ancora Beniamino Catena mentre la protagonista sarà come sempre Giulia Michelini ma è silenzio su chi si affiancherà a lei in questa nuova avventura. Secondo le ...

