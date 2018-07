Ronaldo | test al J Medical | 200 in festa alla Continassa

Calcio : Cassano a Vanity Faire 'Magari avessi avuto la testa di Ronaldo' : Si sarebbe dovuto dedicare a uno sport individuale , tennis, boxe, atletica, Formula 1: ha l'atteggiamento di un Cassius Clay, , e tuttavia gli è toccato distinguersi in un gioco collettivo, un ...

Antonio Cassano : «Se solo avessi avuto la testa di Ronaldo» : Quest’intervista fa parte della storia di copertina del numero 29 di Vanity Fair (in edicola dal 18 al 25 luglio) dedicata a Cristiano Ronaldo. Lo speciale comprende un reportage da Funchal, il luogo di nascita del campione portoghese, e un ritratto del fuoriclasse a opera di Javier Marías: lo scrittore e grande tifoso del Real Madrid ci spiega perché Cr7 gli mancherà (poco). Ronaldo e un quasi Ronaldo. Antonio Cassano è stato tutto e il ...

Fca spegne l'eco delle proteste operaie per Cristiano Ronaldo : "A Melfi e Pomigliano un clamoroso flop" : "Anche oggi a Melfi, come era già capitato venerdì scorso a Pomigliano, le iniziative di protesta promosse in tema calcistico sono state un clamoroso flop". Così un portavoce di Fiat Chrysler Automobiles smonta il caso Ronaldo, evidenziando la scarsa adesione degli operai allo sciopero di 32 ore indetto a Melfi dopo l'acquisto del campione portoghese: "Soltanto 5 dipendenti hanno scioperato su circa 1.700 presenti al primo ...

Lazio - Acerbi lancia la sfida ai microfoni di CalcioWeb : “Cristiano Ronaldo e la Juve non possono farci paura - dopo la malattia ho un’altra testa. Nazionale? Sarei orgoglioso. Di Francesco? Ci vedremo al Derby” : Francesco Acerbi non ha paura e in un’intervista ai microfoni di CalcioWeb lancia la sfida alla Juve di Cristiano Ronaldo: “erano già fortissimi prima, adesso con questo colpo che non si aspettava nessuno lo sono ancora di più ma non ci possono fare paura. Sono altre le cose della vita che possono fare paura, e a me non ha fatto paura neanche la malattia quindi figuriamoci se mi posso spaventare della Juve e di Cristiano ...

Ronaldo alla Juve - a Pomigliano la protesta degli ex operai licenziati : “Per lui i milioni… a noi solo calci nei coglioni” : Uno degli ex operai, licenziati per aver messo in scena attraverso un manichino il ‘suicidio’ di Marchionne, indossa una maglia con la foto dello stesso manichino ‘impiccato’ nel 2014 davanti al reparto logistico di Nola, ma con la testa di Ronaldo e la scritta “400 milioni presi dalle tasche degli operai? No grazie. La faccio finita”. “Noi siamo quelli che ti paghiamo”, si legge ancora sul ...

"Noi operai stringiamo la cinghia mentre la società spende 400 milioni per Cristiano Ronaldo". Scioperi e proteste negli stabilimenti Fca : E alla fine è arrivato anche lo sciopero: "È inaccettabile che mentre ai lavoratori di fca e cnhi l'azienda continui a chiedere da anni enormi sacrifici a livello economico la stessa decida di spendere centinaia di milioni di euro per l'acquisto di un calciatore". È Quanto si legge in una nota diramata dall'usb di melfi, a proposito dello stabilimento fca della basilicata, dopo l'ufficializzazione dell'acquisto di Cristiano ...

