Ronaldo | lo stato social A Torino è sbarcata una multinazionale del web

Moratti “sfida” la Juventus : “fossi stato presidente dell’Inter ci avrei provato per Cristiano Ronaldo…” : Cristiano Ronaldo continua a far discutere, il suo arrivo alla Juventus è stato il vero crack del calciomercato estivo italiano Il colpo dell’anno (e non solo) è stato di certo quello della Juventus, capace di accaparrarsi Cristiano Ronaldo. Massimo Moratti intervistato da San Marino RTV, ha parlato dell’acquisto bianconero, ipotizzando anche un arrivo all’Inter qualora lui fosse stato ancora presidente. A precisa ...

Cristiano Ronaldo - diretta presentazione/ Juventus - streaming video Rai : "Scegliere è stato facile" : Cristiano Ronaldo, presentazione in diretta: info streaming video e tv, la conferenza stampa del portoghese acquistato dalla società bianconera dopo nove anni con il Real Madrid(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:29:00 GMT)

"Cristiano Ronaldo? Mi era stato offerto e avevo detto di sì. Poi però ho riflettuto" : "Mendes in una chiacchierata disse: 'Prenderesti Ronaldo?'. Io gli ho detto che ero spiazzato, gli avrei detto subito di sì. Poi riflettendo gli ho fatto una proposta: avevo bisogno dei primi 250 milioni di fatturato che rappresentano il border line per noi". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli."L'arrivo di Ronaldo al Napoli - ha spiegato il patron azzurro - avrebbe portato ...

Sciopero contro l'acquisto di Ronaldo - Fca : "E' stato un flop" : "Anche oggi a Melfi , come era già capitato venerdì scorso a Pomigliano , le iniziative di protesta promosse nei giorni scorsi in tema calcistico sono state un clamoroso flop. Soltanto 5 dipendenti ...

Cristiano Ronaldo a Torino - avvistato in un ristorante con la fidanzata Georgina Rodriguez - Jorge Mendes e Fabio Paratici : E’ un noto ristorante a pochi chilometri da Torino il teatro della prima cena juventina di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è infatti giunto nella serata di domenica nel capoluogo piemontese, atterrando a Caselle verso le 18.00. A distanza di un paio d’ore, è riapparso, stavolta in compagnia di Fabio Paratici, Jorge Mendes e l’amico Bruno Alves, in un noto ristorante di lusso alle porte della ...

Torino - Cristiano Ronaldo a cena in città. Avvistato in un ristorante con Jorge Mendes e Fabio Paratici : E’ un noto ristorante a pochi chilometri da Torino il teatro della prima cena juventina di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è infatti giunto nella serata di domenica nel capoluogo piemontese, atterrando a Caselle verso le 18.00. A distanza di un paio d’ore, è riapparso, stavolta in compagnia di Fabio Paratici, Jorge Mendes e l’amico Bruno Alves, in un noto ristorante di lusso alle porte della ...

Cristiano Ronaldo era stato proposto pure al Napoli : Cristiano Ronaldo era “stato proposto pure al Napoli“. E’ la rivelazione del presidente del Napoli De Laurentiis intervistato da Repubblica.

Ronaldo e costato 400 milioni : Il potere logora chi non ce l'ha. E di questi tempi i dirigenti della Juventus ne hanno molto, considerando il fatto che - per piazzare il colpo del secolo - non hanno dovuto spendere neanche un ...

Napoli - carica Ancelotti e De Laurentiis per vincere contro la Juve di Cristiano Ronaldo : “abbiamo più fame - Sarri è stato grande e continueremo con la sua filosofia” : Carlo Ancelotti torna in Italia, sulla panchina del Napoli dopo aver vinto praticamente tutto in giro per il mondo. “Il Napoli ha creduto nelle mie capacità – ha detto oggi alla sua prima conferenza stampa di presentazione nel teatro di Dimaro-Folgarida, dove la squadra azzurra è in ritiro – e io avevo voglia di tornare in italia e ho deciso di sposare un progetto interessante ed una società che ha voglia di crescere e ...

Ronaldo alla Juve : è stato il più grande colpo della storia della serie A? : Cristiano Ronaldo alla Juventus è il più grande colpo della storia del calcio italiano? Votate nel sondaggio qui sotto. Vi proponiamo, oltre a CR7, solo altri due nomi: Diego Maradona, passato dal ...

Cristiano Ronaldo è della Juventus - l’addio di Sergio Ramos : “le vittorie parlano per te - è stato un onore ti ricorderò sempre” : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus, l’addio social di Sergio Ramos è commovente: parole splendide per l’ormai ex compagno Doveva essere la settimana decisiva per Cristiano Ronaldo alla Juventus, sono bastati appena due giorni. Nel tardo pomeriggio di oggi, Cristiano Ronaldo è diventato un nuovo calciatore della Juventus. Le ultime resistenze del Real Madrid sono crollate, il comunicato ufficiale rilasciato ...

In Spagna : 'Così il mondo Juventus ha conquistato il cuore di Ronaldo' : TORINO - Un vero e proprio colpo di fulmine quello tra Cristiano Ronaldo e una Juventus capace di conquistarne il cuore, spezzato per la traumatica fine del lungo e intenso amore con il Real . Il ...

Ronaldo medita l'addio. "E' stato bello giocare nel Real Madrid" : "E' stato molto bello giocare con il Real Madrid. Nei prossimi giorni darò una risposta ai miei tifosi, che sono sempre stati dalla mia parte" ha detto Cristiano Ronaldo subito dopo la finale vinta dal Real contro il Liverpool. "Abbiamo scritto la storia", ha aggiunto CR7 a Bein Sports.

Cristiano Ronaldo verso l'addio al Real : 'È stato bello giocare qui' : ... foto, vinta contro il Liverpool e riportate dall'edizione online di Marca, mettono in agitazione il mondo madridista. 'Abbiamo fatto la storia e ora dobbiamo festeggiare - ha detto ancora Cr7 - ...