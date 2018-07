Ronaldo in campo | comincia la nuova era della Juve

Formazione Juventus 2018-2019 : Allegri gongola per Ronaldo - ma ha dubbi sul centrocampo : Allegri sa che questa è la Juventus più forte possibile. Al solito stile bianconero fatto di programmazione, scelte consapevoli e vincenti si è aggiunta la capacita' economica di portare a Torino il calciatore più forte del mondo: Cristiano Ronaldo. Questo si traduce in una responsabilita' importante per la guida tecnica che dovra' trovare le condizioni per vincere il più possibile, cioè tutto. Si, perché arrivare da sette scudetti c ...

Caso Ronaldo i lavoratori di Melfi scendono in campo" : Arriva Ronaldo e scatto una sciopero. I sindacati FIM UILM FISMIC UGLM non ci stanno e vanno all'attacco. Contro chi prende posizioni estremiste che sfruttano pure 'la fame nel mondo', per dirla con una battuta,…e contro chi associa FCA con l'acquisto del fuoriclasse nelle fila della Juve. Anche perché Fiat Chrysler non ha pagato nulla e anche a livello di sponsorship ...

Mondiali - Ronaldo ferma da solo la Spagna : 3-3. Oggi in campo Francia e Argentina - InfoOggi.it : ... se ne incarica Ronaldo, che dipinge una traiettoria impossibile per De Gea e pareggia, quasi da solo, la partita contro la squadra più forte del mondo. Dominante. Con una tripletta. LE GARE DI Oggi. ...

Punizione Cristiano Ronaldo - lo spettacolo in diretta : delirio in campo e sugli spalti [VIDEO] : spettacolo nella gara del Mondiale tra Portogallo e Spagna. Pochi minuti e la gara si sblocca, calcio di rigore per il Portogallo, Cristiano Ronaldo non sbaglia. Ma la Spagna ha una grande reazione e pareggia con una rete fantastica di Diego Costa, è la giornata di Cristiano Ronaldo, altra rete del portoghese ma evidente errore del portiere De Gea. Nella ripresa sale in cattedra la Spagna che ribalta tutto ed in pochi minuti, pareggio di Diego ...

Spagna-Portogallo - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. La Roja prova a ricomporsi in campo contro il temibile Cristiano Ronaldo : Chi la spunterà, dunque, tra i campione del mondo del 2010 in Sud Africa e tra i campioni d'Europa di due anni fa in Francia? Da una parte, dunque, vedremo la Spagna che si disporrà sul campo con il ...

Ronaldo elegge la top 11 dei più forti di sempre : 4 gli italiani in campo. Fuori CR7 - c'è Messi : Una marea di numeri 10 nella squadra più forte di sempre secondo Ronaldo I video più curiosi dal mondo dello sport Guarda tutti i video