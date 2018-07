Ronaldo | alle 15 il primo allenamento con la Juventus

Cristiano Ronaldo - inizia l'era Juventus : alle 15 il primo allenamento : TORINO - La grande attesa sta per finire. Ancora poche ore e Cristiano Ronaldo si allenerà per la prima volta a Torino, ore 15, , dove è sbarcato ieri in serata col suo jet privato. Questa volta per ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - oggi il primo allenamento. Orario d’inizio e come seguirlo dal vivo : oggi lunedì 30 luglio inizia ufficialmente l’avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus. In un caldo inizio settimana di mezza estate, il fenomeno portoghese comincerà a scaldare i motori in vista della prima estate: ieri è atterrato a Torino, ha preso possesso della sua nuova casa e oggi sarà finalmente in campo per il primo allenamento con la casacca bianconera. C’è grande attesa per il debutto di CR7 che oggi pomeriggio sarà ...

Cristiano Ronaldo : il primo allenamento con la Juventus. Data - programma - orario d’inizio : come vedere CR7 alla Continassa : Oggi Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino e ha ufficialmente iniziato la sua avventura con la Juventus. Dopo la presentazione della scorsa settimana con tanto di conferenza stampa, oggi il fenomeno portoghese è arrivato nel capoluogo piemontese pronto per iniziare la stagione con i Campioni d’Italia. Domani lunedì 30 luglio è infatti in programma il primo allenamento di CR7 con la casacca bianconera: l’appuntamento è per la ...

Cristiano Ronaldo atterrato a Torino/ Video - ultime notizie Juventus : domani il primo allenamento : Juventus, Cristiano Ronaldo torna a Torino. ultime notizie: oggi lo sbarco all'aeroporto di Caselle, domani il primo allenamento ufficiale per il neo-bianconero(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 21:21:00 GMT)

Juventus - Cristiano Ronaldo atterrato atteso da 6 jeep - lunedì primo allenamento : Il campione portoghese ha finito le vacanze: da lunedì lavorerà alla Continassa insieme a Dybala e agli altri reduci dai Mondiali di russia 2018

CRISTIANO Ronaldo A TORINO/ Ultime notizie Juventus - primo allenamento in una Continassa blindata : Juventus, CRISTIANO RONALDO torna a TORINO. Ultime notizie: oggi lo sbarco all'aeroporto di Caselle, domani il primo allenamento ufficiale per il neo-bianconero(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 13:58:00 GMT)

Juve - Cristiano Ronaldo torna a Torino : domani inizia gli allenamenti : Ronaldo torna a Torino per restarci. CR7 sbarcherà nella sua nuova città probabilmente nel pomeriggio. Da domani gli allenamenti con la Juventus alla Continassa. Dopo la grande euforia, i bianconeri vogliono normalizzare il “fenomeno”L'articolo Juve, Cristiano Ronaldo torna a Torino: domani inizia gli allenamenti sembra essere il primo su CalcioWeb.

Cristiano Ronaldo? Costo dei biglietti alle stelle : i gialloblu massacrati per Juventus-Parma : Centosettantotto euro. È questo il prezzo da pagare per veder giocare Cristiano Ronaldo . L'arrivo dell'attaccante portoghese ha fatto letteralmente impazzire il calcio italiano ma non solo. Un ultimo ...

Juventus - Allegri : "Ronaldo deve essere la normalità. Vedo troppa eccitazione" : Il tecnico bianconero parla alla vigilia della seconda sfida di International Champions Cup con il Benfica: "Stiamo lavorando bene. Cancelo? Può diventare uno dei migliori terzini del mondo"

Primo allenamento Cristiano Ronaldo alla Juventus : quando e dove? Come vedere CR7 in bianconero : L’attesa è finita: lunedì Cristiano Ronaldo farà il suo Primo allenamento con la Juventus. Dalla prossima settimana il fuoriclasse portoghese inizierà a tutti gli effetti la sua avventura in bianconero. Dopo i Mondiali e le vacazne, CR7 sbarcherà infatti questo fine settimana a Torino, probabilmente domani, per poi iniziare ufficialmente la stagione con il suo nuovo club. Il debutto di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera è quindi fissato ...

Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo? Vedo troppa eccitazione' : Cancelo e' un giovane con le potenzialita' per diventare uno dei migliori terzini al mondo ' afferma il tecnico toscano che sulla formazione che schierera' inizialmente contro i lusitani, rivela: ' ...

Juve - Allegri : 'Troppa eccitazione per Cristiano Ronaldo - deve essere normalità' : 'Abbiamo lavorato bene qui negli Stati Uniti, mi è piaciuta soprattutto la fase difensiva. Domani sarà un test di buon livello': così il tecnico della Juve Massimiliano Allegri alla vigilia della ...

Juve - Allegri : 'Troppa eccitazione per Cristiano Ronaldo - deve essere normalità' : Quanto ai nuovi, Allegri spende due parole su Cancelo, 'un giovane che ha grandi potenzialità per diventare uno dei migliori terzini del mondo'.

Juve - Allegri esalta Ronaldo : "Grandissimo - un valore aggiunto". Ma avvisa : "Sento troppa eccitazione" : Massimiliano Allegri. Getty Images Secondo appuntamento della tournée statunitense per la nuova Juve di Max Allegri. Dopo il bel successo contro il Bayern, accompagnato dalle prove convincenti del ...