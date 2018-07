Roma | vertice di mercato a Dallas | le ultime

Stadio della Roma : vertice in Campidoglio tra Comune e proponenti : Roma – E’ appena iniziato in Campidoglio un incontro tra il direttore generale di Roma Capitale, Franco Giampaoletti, e tutti i proponenti privati del progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle. Tema del vertice il futuro dell’impianto dopo l’inchiesta Rinascimento, che ha portato all’arresto dell’ex numero uno di Eurnova, Luca Parnasi. L'articolo Stadio della Roma: vertice in Campidoglio tra Comune e ...

Nave in porto - Salvini : manette Libia - Conte : vertice a Roma Asse volenterosi : ci conviene? : Dopo vari rinvii l’imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo 67 migranti è in Italia. E si profila una denuncia per due dei migranti a bordo per minacce e violenza privata

Continuità territoriale e Air Italy - vertice oggi a Roma con il ministro Toninelli : Già domani si terrà un altro tavolo tecnico. "È stato un incontro proficuo e operativo", ha detto il presidente della Regione Francesco Pigliaru al termine dell'incontro che si è tenuto oggi al Mit ...

Senza Universiadi fondi a rischio per impianti : domani vertice a Roma : I vertici della federazione internazionale degli sport universitari , Fisu, chiedono chiarezza. Il governo deve spiegare la sua posizione su Napoli 2019 e confermare il commissario prefettizio scelto ...

Stadio Roma - oggi vertice Raggi-M5s. Giulia Grillo : 'Lanzalone ha tradito fiducia' : Riunione in Campidoglio all'indomani della seconda convocazione in Procura della sindaca. L'opposizione: 'E' inaccettabile' il 'no' a riferire in Parlamento del ministro Bonafede -

Stadio Roma - Pallotta vertice con club : ANSA, - Roma, 14 GIU - All'indomani dell'apertura dell'inchiesta sullo Stadio della Roma, James Pallotta ha lasciato la Capitale per proseguire le vacanze organizzate in Italia. Il presidente della ...

Palagiustizia Bari - vertice a Roma : ANSA, - Bari, 01 GIU - È in corso a Roma, nella sede del Ministero della Giustizia, un vertice sul Palagiustizia di via Nazariantz, a Bari, sede della Procura e del Tribunale penale di Bari, che è a ...

In corso a Roma vertice Di Maio-Salvini <br>Ore decisive per il governo : 15:46 - Mentre proseguirebbe ancora il vertice Di Maio-Salvini si apprende che la riunione stata preceduta da un incontro tra il leader della Lega e Giorgia Meloni. Intanto Ciocca, già vice direttore generale di Bankitalia, fa sapere che non c'è la sua disponibilità a entrare nell'eventuale squadra di governo.15:15 - L'incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Montecitorio sarebbe ancora in corso in questi minuti.14.01 - Giulia Grillo, ...

Governo : ultima chance per Salvini-Di Maio<br>Vertice con Conte e Meloni a Roma : 13.30 - Dalle notizie che trapelano da Montecitorio, sembra che il MoVimento 5 Stelle si sia opposto all'ipotesi di un ministero a un esponente di Fratelli d'Italia.13.13 - Di Maio è arrivato alla Camera senza rilasciare dichiarazioni. Anche Salvini sarebbe arrivato da qualche minuto.12.08 - Da ambienti Lega e M5s si apprende che dovrebbe tenersi a breve un vertice tra Di Maio, Salvini, il suo vice Giorgetti e il professore Giuseppe Conte ...

Salvini a Roma per vedere Di Maio - atteso al vertice anche Conte : Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato a Montecitorio, dopo essere rientrato di corsa a Roma da Milano con un volo Alitalia. Il leader della lega ha annullato tutti gli impegni...

Matteo Salvini - annullati tutti gli appuntamenti : vertice con Luigi Di Maio a Roma : Cancellati tutti gli appuntamenti in agenda di Matteo Salvini . Il leader della Lega , ha spiegato Fabrizio Cecchetti , deputato lumbard durante una delle tappe del tour elettorale in Lombardia, 'non ...