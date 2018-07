Roma | tra i pendolari della Metro C | “Treni ogni 12 minuti | no aria condizionata e

Roma - strade killer e doppie file : ecco gli autovelox hi-tech : I finanziamenti ci sono. O almeno, dovrebbero essere recuperati con l'ultimo assestamento di Bilancio. Si tratta, come spiega il presidente della commissione Mobilità del Campidoglio, Enrico Stefàno, '...

Grottammare - Alessandra Biocca a Roma per le Spighe Verdi : 'Frutto della nostra attenzione' : Spighe Verdi è il percorso che riconosce a un intero territorio l'impegno a voler trovare e conservare un equilibrio tra ambiente, società ed economia. la cerimonia di consegna ai comuni d'Italia ...

Militare di Strade Sicure si suicida a Palazzo Grazioli/ Ultime notizie Roma : informati i parenti : Roma, Militare 25enne suicida a Palazzo Grazioli: Ultime notizie, il caporale Enrico De Mattia trovato morto nella residenza di Silvio Berlusconi. Misteri sulle cause, scattano indagini(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 21:49:00 GMT)

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : scatti di Milan e Roma e l’asse Torino-Milano - innesto per la Sampdoria : 1/6 Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Pizarro e i suoi "fratelli" : da Romario a Tevez - giocatori affezionati alla minestra riscaldata : C'è chi li definirebbe mercenari e chi, invece, inguaribili romantici. Dipende dalla prospettiva e soprattutto dalla capacità di legare la propria immagine ai colori di una maglia, la stessa che ...

Roma - militare 25enne dell’operazione Strade Sicure suicida a Palazzo Grazioli : Era impegnato nell’operazione Strade Sicure a Palazzo Grazioli il caporale Enrico De Mattia che sabato 28 luglio si è tolto la vita. La notizia, resa nota dal sito GrNet.it, è stata confermata dagli ambienti militari. Il giovane 25enne durante il turno pomeridiano sarebbe entrato in un bagno del Palazzo, residenza Romana di Silvio Berlusconi, portando con sé la pistola d’ordinanza e si sarebbe sparato in testa. Non si conoscono per il ...

Roma : l'artista di strada Ex Voto ritrae Matteo Salvini con tonaca e crocifisso : Una rappresentazione che non pare essere casuale, dal momento che pochi giorni fa il ministro Matteo Salvini è comparso su una molto controversa copertina di Famiglia Cristiana. A confermare la corrispondenza dei fatti, anche il titolo che l'artista di strada ha dato alla sua opera: ''Vattene, Satana, Vattene'', che ricorda il ''Vadre Retro Salvini'' scelto dalla rivista. Il murale apparso a Roma L'affissione è stata trovata in un sottopassaggio ...

Roma - divelta la targa dedicata a Valerio Verbano - il ragazzo militante di sinistra ucciso nel 1980 : Questa mattina al Parco delle Valli è stata trovata divelta la segnaletica stradale che riporta l'intestazione del viale a Valerio Verbano, giovane militante di sinistra ucciso a Roma nel 1980. Lo fa ...

Incendiò i rifiuti all'isola ecologica Preso piRomane : tradito dagli abiti : TORRE DEL GRECO - Incendiò i rifiuti all'isola ecologica, tra cui plastica e provocò un vasto incendio, Preso piromane: tradito dagli abiti. La polizia municipale di Torre del Greco, grazie ad alcuni ...

Roma - Monchi incontra Lucci - agente di Florenzi e Suso : accordo vicino per il rinnovo del terzino : Monchi ha incontrato nella Capitale, a fine pomeriggio, Lucci, agente di Florenzi e Suso. L'accordo per il rinnovo del terzino, fino al 2023, è stato raggiunto, vanno limati solo alcuni dettaggli. L'...

Archeologia - Sassari : scoperta strada Romana a Siligo : Un tratto di strada romana lungo oltre 16 metri è la straordinaria scoperta avvenuta in questi giorni a Mesumundu, nelle campagne di Siligo (Sassari). Sepolta da una spessa coltre di terreno agricolo la strada è stata identificata, dopo quattro settimane di scavi archeologici della Scuola Estiva Internazionale di Archeologia Medievale dell’Università di Sassari, diretti dal Prof. Marco Milanese, Ordinario di Archeologia e Direttore del ...

#EstateconIlGiunco : tra giornalismo e Maremma #tiRomancino ha conquistato il pubblico fotogallery : GIUNCARICO " L'economia, la città che cambia, le migrazioni e l'integrazione, la politica. Tutto questo con uno sguardo che parte dalle analisi globali per poi riflettersi a livello locale. Anche ieri sera, nel ...

“Juve-Napoli. Romanzo popolare” : come raccontare un Paese tramite il tifo : A largo di Skagen, sulla punta più a estrema della penisola di Danimarca, due acque di ghiaccio arrivano a toccarsi. Sono il mare del Baltico e quello del Nord. Opposte per correnti e diverse per densità e temperatura le loro onde si sfiorano senza confondersi mai, disegnando sulla superficie un bizzarro acquerello, dove una lingua di spuma bianca separa il blu di un abisso dal celeste dell’altro. Dai flussi del Norden alle pagine di un libro il ...