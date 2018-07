Roma | strade killer e doppie file | ecco gli autovelox hi-tech

Militare di Strade Sicure si suicida a Palazzo Grazioli/ Ultime notizie Roma : informati i parenti : Roma, Militare 25enne suicida a Palazzo Grazioli: Ultime notizie, il caporale Enrico De Mattia trovato morto nella residenza di Silvio Berlusconi. Misteri sulle cause, scattano indagini(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 21:49:00 GMT)

Roma - via le botticelle dalle strade : E' stato approvato in Giunta in Campidoglio il Regolamento sulle botticelle che ora seguirà l'iter nei Municipi prima dell'approvazione definitiva in Assemblea Capitolina. Verranno eliminate dalle ...

Via le botticelle dalle strade di Roma - solo nei parchi : Roma, 25 lug., askanews, - 'Voglio comunicarvi oggi un risultato raggiunto, un traguardo storico per la nostra città: finalmente eliminiamo dalle strade di Roma le botticelle per spostarle, nel ...

NUBIFRAGIO A Roma : STRADE CHIUSE PER ALLAGAMENTI/ Video ultime notizie : rami caduti - disagi circolazione treni : NUBIFRAGIO a ROMA: il maltempo si sta abbattendo sulla Capitale provocando disagi ed ALLAGAMENTI. Problemi nella circolazione a causa delle STRADE sommerse dall'acqua.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Roma - in progetto un quartiere rock : strade dedicate a musicisti : Roma, in progetto un quartiere rock: strade dedicate a musicisti Roma, in progetto un quartiere rock: strade dedicate a musicisti Continua a leggere L'articolo Roma, in progetto un quartiere rock: strade dedicate a musicisti proviene da NewsGo.

Buche a Roma - sono spariti dal Bilancio i fondi per rifare le strade : Nessun nuovo fondo previsto nell'assestamento di Bilancio, atteso all'approvazione dell'assemblea capitolina entro il 31 luglio. E così, mentre l'assegnazione dell'appalto da dieci lotti per la ...

Bomba d'acqua a Roma : fulmini - alberi caduti e strade allagate : Bomba d'acqua sulla città. Un forte temporale ha causato danni in molte zone della città. In centro sono stati divelti alcuni gazebo sui tetti di hotel e case private. Allagamenti anche al termini: ...

Roma - è il weekend di Roger Waters : strade chiuse e bus deviati : weekend movimentato per la viabilità a Roma : alcune strade saranno chiuse e varie linee di bus saranno deviate per il concerto di Roger Waters previsto domani al Circo Massimo, il Lazio Pride in ...

Buche a Roma - fotografo Barillari chiede danni al Comune/ Re paparazzi ricoverato : “Raggi - sistema le strade!" : Caos Buche a Roma, fotografo Rino Barillari chiede danni al Comune: re dei paparazzi e della Dolce Vita caduto e ricoverato con gamba fratturata, "Virginia Raggi sistema le strade!"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:19:00 GMT)