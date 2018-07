Roma | Sorpresi mentre clonavano bancomat | arrestati

romadailynews

: RT @AtacNews: #Atac, da oggi le multe si pagano a bordo del bus con bancomat e carte di credito. I passeggeri sorpresi senza biglietto pot… - NasoCarla : RT @AtacNews: #Atac, da oggi le multe si pagano a bordo del bus con bancomat e carte di credito. I passeggeri sorpresi senza biglietto pot… - maxgobbi : Arrestati due ragazzi, uno di origine albanese e l’altro di origine serba - maxgobbi : Roma, sorpresi a rubare in un appartamento in via Poggio Catino: arrestati due ragazzi Gli agenti della Polizia di… -

(Di lunedì 30 luglio 2018)– Due persone sono state arrestate dai Carabinieri della StazioneSan Lorenzo in Lucina perche’ sorpresesmontavano apparecchiature per la clonazione da uno sportello Atm nel centro di. Si tratta di due cittadini bulgari di 26 e 28 anni,a Largo Chigi dove avevano preso di mira lo sportello per prelevare contante posto vicino all’edicola. Sullo sportelloi due avevano applicato uno skimmer, usato per catturare e archiviare i codici contenuti nella banda magnetica delle carte di pagamento e una telecamera per carpire il pin digitato sulla tastiera. L’arresto e’ frutto di una meticolosa attivita’ di controllo messa in atto dai Carabinieri nel periodo estivo nel centro della Capitale. Nel mirino dei militari, oltre a borseggiatori, scippatori e rapinatori di attivita’ commerciali, ci sono infatti soprattutto ...