Roma | roghi tossici in campo nomadi | 19 indagati

: Roma, disastro ecologico nel Parco di Centocelle: liquami, carcasse d’auto e roghi nel polmone verde della Capitale - fattoquotidiano : Roma, disastro ecologico nel Parco di Centocelle: liquami, carcasse d’auto e roghi nel polmone verde della Capitale - RomaSette : RT @rep_roma: Roghi tossici a Roma, quattro arresti e diciannove indagati [news aggiornata alle 09:44] - romasulweb : Roghi tossici a Roma, quattro arresti e diciannove indagati -

(Di lunedì 30 luglio 2018)– Traffico e smaltimento illecito dei rifiuti neldi via di Salone, alla periferia di. La polizia locale ha eseguito quattro misure coercitive personali. Le indagini, condotte dai Gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale e Comando Generale, sono iniziate nel febbraio dello scorso anno in seguito alle numerose denunce presentate dai residenti perche si sviluppavano all’interno del. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale, grazie alle attività tecniche coordinate dalla Procura, i vigili hanno accertato l’esistenza di un sodalizio all’interno delche si occupava di stoccare, incendiare e smaltire rifiuti, anche speciali, e in qualche caso curava anche il trasporto per conto di ditte compiacenti. Su quest’ultimo aspetto – aggiungono i vigili – sono 19 gli iscritti nel registro degli...